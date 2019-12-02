Происшествия 02.12.2019 12:58
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02.12.2019 12:58
Двое жителей города Петров Вал Камышинского района задержаны полицейскими по подозрению в краже "Волги". Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, с заявлением в полицию об угоне из гаража автомобиля "ГАЗ-3110" 1998 года выпуска сообщил 61-летний житель города Петров Вал.
Машину нашли на южной окраине села Лебяжье в сгоревшем состоянии, а позже задержали и двоих подозреваемых в угоне - местных жителей 17 и 19 лет. Они сознались в содеянном. Полицейским пояснили, что хотели продать машину, но по дороге не справились с управлением, совершили опрокидывание в кювет, в результате чего "Волга" загорелась. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
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