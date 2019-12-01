Политика 01.12.2019 15:43
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01.12.2019 15:43
Позитивный настрой, который задали первый секретарь Сталинградского обкома КПРФ Тамара Головачева и депутат Госдумы Николай Арефьев на V пленуме волгоградских коммунистов, испортили упреки в «сращивании с властью». Как рассказали ИА «Высота 102» участники заседания, которое состоялось накануне, ложку дегтя в бочку с медом внес бывший депутат Волгоградской областной думы Михаил Таранцов. Он напомнил, что на октябрьском Пленуме ЦК КПРФ из уст Геннадия Зюганова прозвучал призыв о недопустимости соглашательства местных коммунистов с властью. При этом, по мнению Михаила Таранцова, именно это и происходит в Волгоградской области. Экс-депутат облдумы напомнил, что депутаты-коммунисты голосовали за по таким вопросам, как утверждение кандидатуры единоросса Александра Блошкина спикером облдумы, единоросса Сергея Горнякова – членом Совета Федерации и т.д. Единственный случай, когда депутаты-коммунисты не согласились с позицией партии власти, это голосование против бюджета на 2020 год. Однако протестовали депутаты-коммунисты молча, не выступив на заседании регпарламента с открытой критикой главного финансового документа области из-за его недостаточной социальной направленности.
Впрочем, возможности для других желающих высказать нелицеприятные слова в адрес руководства Сталинградского обкома КПРФ так и не было предоставлено. Тамара Головачева, рассказали участники пленума, в ответном выступлении не могла скрыть обиду на критику Михаила Таранцова и руководителей нескольких райкомов, в частности, Краснооктябрьского, Даниловского, Городищенского и Камышинского, которые ранее обратились в ЦИК РФ с требованием сменить лидера волгоградских коммунистов и лишить кураторства Волгоградской области депутата Госдумы Николая Арефьева из-за постоянных компромиссов с партией власти. Так, Тамара Головачева выразила недоумение в связи с поступившими к ней предложениями устроить на работу Михаила Таранцова. Бывшего депутата облдумы она также упрекнула в постоянной критике работы обкома.
Между тем, в официальном пресс-релизе Сталинградского обкома о критическом выступлении в адрес лидеров волгоградских коммунистов не было сказано ни слова.
"Главная часть доклада Геннадия Зюганова на IX Пленуме ЦК КПРФ - это проблема нравственности. А нравственная основа любого коммуниста - это знания, достоверная и честная информация. Призываю вас обратить особенное внимание на организационно-партийную работу, налаживать делопроизводство, соблюдать уставные нормы, овладевать современными методами работы. При этом не забывать о том, что без коллективизма, требовательности и товарищеского отношения к людям в нашей работе успеха не будет. Любить надо не себя в партии, а партию в себе", - приводит пресс-служба обкома слова Тамары Головачевой.
Напомним, «влюбленные в партию в себе» волгоградские коммунисты почти в полном составе получили оплачиваемые должности в Волгоградской облдуме, которые предусматривают наличие и персональных автомобилей. А Тамара Головачева стала заместителем председателя регпарламента.
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