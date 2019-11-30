



Заявленная на сегодня в некоторых городах страны акция против развала медицины, закрытия больниц и увольнений врачей, в Волгограде прошла при стечении завсегдатаев подобных мероприятий.





Как сообщает ИА «Высота 102», на Аллее Героев собрались люди с «вечными» плакатами, которые кочуют от митинга к митингу. И что-то похожее на акцию в формате сменного одиночного пикета вроде бы состоялось - среди активистов даже были замечены люди с лозунгами «медицинского» содержания, однако все прошло настолько сумбурно и бессмысленно, что лучше бы и не проходило совсем. Полиция ненавязчиво следила за порядком, граждане общались и охотно разворачивали плакаты ради фото, а где-то параллельно проплывали проблемы здравоохранения, уволенных врачей и не дождавшихся лечения больных.











