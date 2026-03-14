На бытовой ад из-за отсутствия туалетов в общежитии №3 Волгоградского педагогического университета (ВГСПУ) Екатерине Мизулиной пожаловалась группа студентов. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России выложила пост в своем телеграм-канале, который имеет более миллиона подписчиков.

- Как пишут студенты, недавно администрация общежития в одном крыле снесла два их трех туалетов. Причем их замена планируется только летом. Теперь более 40 человек вынуждены постоянно стоять в очереди. Вот в таких условиях живут наши будущие учителя. Направим обращение в прокуратуру и Министерство просвещения, - написала в свою очередь Мизулина под постом.





Студенты, которые пожаловались общественнице, пояснили, что речь идет не просто о бытовых неудобствах, а о полном отсутствии условий для нормальной человеческой жизни.

- Мы не просим невозможного. Мы просим вернуть нам то, что уже было. Можно было снести старые туалеты летом и сразу установить новые, не создавая людям ад на несколько месяцев. Почему мы должны страдать сейчас? – задаются вопросом авторы обращения.

Молодые люди отмечают, что ранее терпели плохое отопление, отсутствие ремонта, постоянное отключение воды и тараканов, но сейчас чаша терпения переполнилась. Жить в таких условиях просто нет сил, отмечают они.

- Администрация своими руками сделала нашу и без того отвратительную жизнь – невыносимой до конца. Люди не могут нормально собираться на учебу и работу. Очереди в туалет стали настоящим кошмаром, - написали студенты, отметив, что туалеты им пообещали поменять, но только летом.





Однако после того, как о ситуации рассказала Екатерина Мизулина, в ВГСПУ решили приступить к ремонту туалетов уже в понедельник, 16 марта.

- Уважаемые студенты! Для того, чтобы сделать пребывание в общежитии более комфортным, стартовал ремонт санузлов на некоторых этажах. Демонтажные работы уже завершены. В понедельник начнутся работы по установке нового сантехнического оборудования, - такое сообщение сегодня, 14 марта, появилось в официальной группе «ВКонтакте» Общежития №3 ВГСПУ.

Екатерина Мизулина уже прокомментировала это сообщение, пообещав впредь чаще выкладывать сообщения о проблемах студентов.

- Я решила, что теперь на постоянной основе буду делать посты про состояние общежитий ВУЗов и колледжей. Фото и видео ребята присылают много. Кто бы что ни говорил, публичная огласка порой дает ускорительный «пендаль» нашим чиновникам, - сообщила общественница.

По ее словам, она сама 7 лет жила в общаге и хорошо знает о проблемах, с которыми сталкиваются ребята.

Фото: Екатерина Мизулина / t.me





