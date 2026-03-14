



В центре Волгограда в скором времени площадь Павших борцов полностью станет пешеходной. Проезжать вдоль храма Александра Невского и сквера у Вечного огня можно будет только военной технике во время парада войск Волгоградского гарнизона. Для этого участок улицы специально замостят. Об этом сегодня, 14 марта, сообщил губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки по объектам благоустройства в Волгограде.

- Парады воинского гарнизона, участие в больших таких мероприятиях, поэтому мы на всякий случай предусматриваем эту территорию для прохождения большой тяжелой техники. Это будет такое мощение, которое будет отличаться, но по которому, если необходимо будет городу для проведения мероприятий, использовать для прохождения тяжеловесной техники, - пояснил губернатор. – Но все будет пешеходная территория.

Андрей Бочаров отметил, что основной приоритет при организации благоустройства в Волгограде - пешеходам и общественному транспорту.





Напомним, что в ходе рабочей поездки губернатор сделал ряд важных заявлений. Он поручил готовить фундамент для мемориала героям СВО у подножия Мамаева кургана, показал место для строительства выставочного центра и презентовал проект новой Привокзальной площади в Волгограде.

Фото, видео: администрация Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!