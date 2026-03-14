«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

 В ГД предложили освободить учителей от проверки тетрадей
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил освободить учителей от проверки домашнего задания в школах.
 Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВО
Жительница Таганрога Ростовской области попросилась в суде на СВО сразу после оглашения приговора.
«Одни собирают в пакетик. Другие делают вид, что ничего не происходит»: грозит ли наказание горожанам, не убирающим «кучки» за собаками

Когда от снежных сугробов на улицах остаются только небольшие почерневшие от грязи островки, на лысых участках земли обнажаются оставленные не один сезон назад собачьи «мины». И если с уличных животных спрос весьма невелик, то вот уборка за домашними питомцами становится все более привычной и уже не вызывающей удивления процедурой. Или все-таки нет? Как оценивают проблему сами владельцы четвероногих? И реально ли привлечь к ответственности тех, кто ленится взять на прогулку пакетик и маленький совок? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота 102».

Засохшие «подснежники» на влажной, едва сбросившей снежное «одеяло» земле, – картина, до боли знакомая каждому волгоградцу. 

- В последнее время я все же замечаю положительную тенденцию – все чаще хозяева несут в руках не только стаканчик с банановым рафом, но и рулон симпатичных веселеньких пакетиков для уборки за питомцами. Но говорить о каких-то кардинальных переменах пока еще рано, - убежден волгоградский биолог Николай Онистратенко. - Собачки продолжают справлять нужду на улице. Ответственные хозяева продолжают за ними убирать. Или делать вид, что ничего не происходит. А, вместе с тем, собачьи отходы, едкие и концентрированные, весьма вредны для газонной травки и цветов. При длительном и массированном засаживании газонов, парков и пустырей растительность, даже древесная, постепенно деградирует. В итоге нанесенный городу ущерб приходится возмещать. К тому же, теряется всякая эстетика городского пространства. Даже в хороших парках волгоградцам неприятно смотреть по сторонам да и просто дышать полной грудью.


На фоне все еще здравствующих мифов об удобрении, лучше которого не подобрать ни для цветов, ни для растений, Николай Онистратенко заявляет о реальной опасности неубранных фекалий как для самих животных, так и для людей.

- Из-за обилия собачьих «мин» родители попросту не могут отпустить ребенка погулять в собственном дворе. Да и сами собачники вынуждены внимательно смотреть под ноги, чтобы послушные питомцы, гуляя на поводке, не приближались к следам жизнедеятельности своих собратьев, - продолжает доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – В конце концов такое количество органики, которое есть в наших дворах, парках и скверах, ведет к росту опасной микрофлоры. Да и сами фекалии содержат множество болезнетворных микроорганизмов, яйца гельминтов. Высыхая, отходы превращаются в легкую мелкую пыль, взлетают в воздух и попадают нам в лицо, легкие и даже в пищеварительную систему.

Волгоградцы, уже давно приучившие себя к простым и незамысловатым правилам порядка, уверены, что их оппонентам нужны и реальные штрафы и социальная реклама для создания позитивного образа ответственного собачника.

- На мой взгляд, в наши дни важно повышать уровень ответственности владельцев животных и общий уровень их культуры. А для этого нужна и социальная реклама, в которой будет нарисован положительный и привлекательный образ ответственного собаковода, и организация доступных и полноценных площадок для выгула животных. Причем, нужны они не только в центре города, но и во всех районах. Абсолютно не лишней будет четко проработанная система штрафов, - рассуждает биолог. – Также следует совершенствовать систему уборки городских территорий. Остро сейчас стоит и проблема бездомных животных, которые абсолютно свободно перемещаются по городу. В отличие от «хозяйских» животных, за которыми есть присмотр и которые (особенно мелкие собачки) могут вообще жить в помещении и ходить на пеленку, растущие стаи безнадзорных собак, плодящихся в подвалах и оврагах, обильно загрязняют все территории города. И тут возникает перекос. Строго наказывая хозяев (многие из которых следят за отправлениями своих питомцев), мы в то же время закрываем глаза на бездомных зверей, перекладывая ответственность за их проявления опять же на домашних. 


Штраф за неубранную кучку: только на бумаге или уже в реальности?

К слову, уже несколько лет владельцы собак, выгуливающие питомцев по старинке, рискуют получить не только неодобрительные взгляды соседей.

- С 11 декабря 2024-го в России установлена ответственность за нарушение правил выгула и других требований к содержанию домашних животных, - комментирует доцент кафедры уголовного права и процесса ВолГУ Николай Висков. – При этом в статье 13 ( пункт второй, часть пятая) федерального закона «Об ответственном обращении с животными» сказано, что при выгуле хозяин обязан убирать продукты жизнедеятельности питомца. Тем же, кто игнорирует эти правила, грозит штраф от 1500 до 3 тысяч рублей.


Впрочем, как показывает реальная практика, наказать рублем горожан, не признающих уборку за своей собакой, весьма непросто. Для составления жалобы на грязнулю волгоградцам необходимо знать как минимум его имя и фамилию.

- Протокол об административном правонарушении могут составить сотрудники полиции, а также работники районной администрации, специалисты Россельхознадзора и комитета ветеринарии, - отмечает Николай Висков. – Хотя, по правде говоря, подобных прецедентов по всей стране пока совсем немного.

А кто же будет убирать? 

Пока уборка за четвероногими не стала для горожан общепринятой нормой, расчищать «засиженные» дорожки придется коммунальщикам. Если зловонные «мины» усеяли все пространство двора, то взять в руки веники и грабли придется работникам управляющих компаний или ТСЖ. Ответственность за уборку парков, как и прежде, лежит на плечах муниципальных коммунальных служб.

- К нашей радости, менталитет людей постепенно меняется. Конечно, все не происходит по щелчку пальцев – включили свет, и ситуация исправилась за один день. Но то, было раньше и то, что есть сейчас – небо и земля, - рассказывает директор управляющей компании «Сигма Юг» Тимофей Бирюков. – Конечно, пока еще не все готовы убирать за четвероногими, поэтому дворники каждое утро сметают и сгребают лопатами все то, что портит общую картину. Весной мы также проводим месячник благоустройства, спиливая опасные ветки, собирая влажную листву и в том числе убирая фекалии. Если же говорить о ситуации в целом, то удивляться собакам не приходится. К сожалению, порой сами люди делают дела похуже…


Напомним, что пакетики с собачьими отходами горожанам разрешают выбрасывать в обычные мусорные баки.

– Собачьи экскременты можно выбрасывать в бак для коммунальных отходов. Лучше собирать их в бумажные пакеты, так как полиэтиленовые мешочки дольше разлагаются. Содержимое следует хорошо упаковать, – комментировали корреспондентам ИА «Высота 102» в «ЭкоЦентре». – Весь собранный из контейнеров мусор привозят на перерабатывающий комплекс и сортируют по фракциям. Отходы от животноводства в конечном счете направляются на полигон.

21:26
«Оскорбляли водителя и лезли в форточки»: в Волгограде беспредел подростков в автобусе №2 проверяет полицияСмотреть фотографии
20:47
«Одни собирают в пакетик. Другие делают вид, что ничего не происходит»: грозит ли наказание горожанам, не убирающим «кучки» за собакамиСмотреть фотографии
19:50
Под Волгоградом вынесли приговор за смертельный наезд на ребенка в День знанийСмотреть фотографии
19:00
Площадь Павших борцов в Волгограде разрешат проезжать только военной техникеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:07
Ускорительный «пендаль»: студенты через Мизулину добились ремонта в туалетах общаги ВГСПУСмотреть фотографии
17:17
«Динамо‑Синара» уступило ЦСКА в первом четвертьфиналеСмотреть фотографии
15:44
В ЦПКиО Волгограда 14 марта открыли «Русские горки»Смотреть фотографии
14:56
Новый фонтан установят на площади у ЖД вокзала в Волгограде к Дню городаСмотреть фотографии
14:07
Без парковки и фонтана? В Волгограде показали проект новой Привокзальной площадиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:27
«Невозможно было дышать»: жители юга Волгограда пожаловались на удушливую химию в воздухеСмотреть фотографии
12:14
Выставочный центр построят на парковке у стадиона «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
11:41
Андрей Бочаров поручил готовить фундамент для мемориала героям СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:12
Под Волгоградом водитель погиб, наехав на деревоСмотреть фотографии
10:39
Волгоградские ученые анонсировали новые препараты «от старости»Смотреть фотографии
09:55
Овощи дорожают в Волгоградской области: помидоры в лидерахСмотреть фотографии
09:21
Под Волгоградом в смерти женщины в лобовом ДТП обвинили двух водителейСмотреть фотографии
08:49
Их не остановить? Цены на бензин уверенно идут вверх в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:21
Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы КоротковаСмотреть фотографии
07:48
Минобороны: украинский БПЛА сбит в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:21
Волгоградцам рассказали, как увеличить трудовой стажСмотреть фотографии
07:00
Под Волгоградом женщину осудили за удар стулом следователя во время обыскаСмотреть фотографии
06:41
В Волгограде два рейса задерживаются после 6-часового перерыва в аэропортуСмотреть фотографии
06:24
6-часовая опасность по БПЛА отменена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:52
Угроза по БПЛА и план «Ковер» действуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
Крупная победа молодёжного «Ротора» в Грозном – 4:0Смотреть фотографии
21:20
«Всегда боялась умереть в 28»: волгоградка вспомнила страшный день из завирусившегося видео с лобовым ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
21:00
В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с фейковыми повестками в судСмотреть фотографии
20:24
В ГД предложили освободить учителей от проверки тетрадейСмотреть фотографии
19:44
Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата КоротковаСмотреть фотографии
19:07
Жители волгоградского хутора «выбили» в суде школьный автобусСмотреть фотографии
 