



Когда от снежных сугробов на улицах остаются только небольшие почерневшие от грязи островки, на лысых участках земли обнажаются оставленные не один сезон назад собачьи «мины». И если с уличных животных спрос весьма невелик, то вот уборка за домашними питомцами становится все более привычной и уже не вызывающей удивления процедурой. Или все-таки нет? Как оценивают проблему сами владельцы четвероногих? И реально ли привлечь к ответственности тех, кто ленится взять на прогулку пакетик и маленький совок? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота 102».

Засохшие «подснежники» на влажной, едва сбросившей снежное «одеяло» земле, – картина, до боли знакомая каждому волгоградцу.

- В последнее время я все же замечаю положительную тенденцию – все чаще хозяева несут в руках не только стаканчик с банановым рафом, но и рулон симпатичных веселеньких пакетиков для уборки за питомцами. Но говорить о каких-то кардинальных переменах пока еще рано, - убежден волгоградский биолог Николай Онистратенко. - Собачки продолжают справлять нужду на улице. Ответственные хозяева продолжают за ними убирать. Или делать вид, что ничего не происходит. А, вместе с тем, собачьи отходы, едкие и концентрированные, весьма вредны для газонной травки и цветов. При длительном и массированном засаживании газонов, парков и пустырей растительность, даже древесная, постепенно деградирует. В итоге нанесенный городу ущерб приходится возмещать. К тому же, теряется всякая эстетика городского пространства. Даже в хороших парках волгоградцам неприятно смотреть по сторонам да и просто дышать полной грудью.





На фоне все еще здравствующих мифов об удобрении, лучше которого не подобрать ни для цветов, ни для растений, Николай Онистратенко заявляет о реальной опасности неубранных фекалий как для самих животных, так и для людей.

- Из-за обилия собачьих «мин» родители попросту не могут отпустить ребенка погулять в собственном дворе. Да и сами собачники вынуждены внимательно смотреть под ноги, чтобы послушные питомцы, гуляя на поводке, не приближались к следам жизнедеятельности своих собратьев, - продолжает доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – В конце концов такое количество органики, которое есть в наших дворах, парках и скверах, ведет к росту опасной микрофлоры. Да и сами фекалии содержат множество болезнетворных микроорганизмов, яйца гельминтов. Высыхая, отходы превращаются в легкую мелкую пыль, взлетают в воздух и попадают нам в лицо, легкие и даже в пищеварительную систему.

Волгоградцы, уже давно приучившие себя к простым и незамысловатым правилам порядка, уверены, что их оппонентам нужны и реальные штрафы и социальная реклама для создания позитивного образа ответственного собачника.

- На мой взгляд, в наши дни важно повышать уровень ответственности владельцев животных и общий уровень их культуры. А для этого нужна и социальная реклама, в которой будет нарисован положительный и привлекательный образ ответственного собаковода, и организация доступных и полноценных площадок для выгула животных. Причем, нужны они не только в центре города, но и во всех районах. Абсолютно не лишней будет четко проработанная система штрафов, - рассуждает биолог. – Также следует совершенствовать систему уборки городских территорий. Остро сейчас стоит и проблема бездомных животных, которые абсолютно свободно перемещаются по городу. В отличие от «хозяйских» животных, за которыми есть присмотр и которые (особенно мелкие собачки) могут вообще жить в помещении и ходить на пеленку, растущие стаи безнадзорных собак, плодящихся в подвалах и оврагах, обильно загрязняют все территории города. И тут возникает перекос. Строго наказывая хозяев (многие из которых следят за отправлениями своих питомцев), мы в то же время закрываем глаза на бездомных зверей, перекладывая ответственность за их проявления опять же на домашних.





Штраф за неубранную кучку: только на бумаге или уже в реальности?

К слову, уже несколько лет владельцы собак, выгуливающие питомцев по старинке, рискуют получить не только неодобрительные взгляды соседей.

- С 11 декабря 2024-го в России установлена ответственность за нарушение правил выгула и других требований к содержанию домашних животных, - комментирует доцент кафедры уголовного права и процесса ВолГУ Николай Висков. – При этом в статье 13 ( пункт второй, часть пятая) федерального закона «Об ответственном обращении с животными» сказано, что при выгуле хозяин обязан убирать продукты жизнедеятельности питомца. Тем же, кто игнорирует эти правила, грозит штраф от 1500 до 3 тысяч рублей.





Впрочем, как показывает реальная практика, наказать рублем горожан, не признающих уборку за своей собакой, весьма непросто. Для составления жалобы на грязнулю волгоградцам необходимо знать как минимум его имя и фамилию.

- Протокол об административном правонарушении могут составить сотрудники полиции, а также работники районной администрации, специалисты Россельхознадзора и комитета ветеринарии, - отмечает Николай Висков. – Хотя, по правде говоря, подобных прецедентов по всей стране пока совсем немного.

А кто же будет убирать?

Пока уборка за четвероногими не стала для горожан общепринятой нормой, расчищать «засиженные» дорожки придется коммунальщикам. Если зловонные «мины» усеяли все пространство двора, то взять в руки веники и грабли придется работникам управляющих компаний или ТСЖ. Ответственность за уборку парков, как и прежде, лежит на плечах муниципальных коммунальных служб.

- К нашей радости, менталитет людей постепенно меняется. Конечно, все не происходит по щелчку пальцев – включили свет, и ситуация исправилась за один день. Но то, было раньше и то, что есть сейчас – небо и земля, - рассказывает директор управляющей компании «Сигма Юг» Тимофей Бирюков. – Конечно, пока еще не все готовы убирать за четвероногими, поэтому дворники каждое утро сметают и сгребают лопатами все то, что портит общую картину. Весной мы также проводим месячник благоустройства, спиливая опасные ветки, собирая влажную листву и в том числе убирая фекалии. Если же говорить о ситуации в целом, то удивляться собакам не приходится. К сожалению, порой сами люди делают дела похуже…





Напомним, что пакетики с собачьими отходами горожанам разрешают выбрасывать в обычные мусорные баки.

– Собачьи экскременты можно выбрасывать в бак для коммунальных отходов. Лучше собирать их в бумажные пакеты, так как полиэтиленовые мешочки дольше разлагаются. Содержимое следует хорошо упаковать, – комментировали корреспондентам ИА «Высота 102» в «ЭкоЦентре». – Весь собранный из контейнеров мусор привозят на перерабатывающий комплекс и сортируют по фракциям. Отходы от животноводства в конечном счете направляются на полигон.

