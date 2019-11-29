Волгоградский сотрудник ФСИН России засветился в деле о махинациях с поставкой мебели в санаторий МВД
Расследования 29.11.2019 13:30
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29.11.2019 13:30
Один из руководителей ФГУП «УС - 34» ФСИН России стал фигурантом дела о крупном мошенничестве с деньгами федерального бюджета. Как стало известно ИА «Высота 102», силовые структуры во взаимодействии вскрыли схему махинаций при поставке мебели в санаторий МВД, расположенный в Ставропольском крае. По данным информагентства, сотрудник ФСИН и предприниматель из Башкирии в рамках исполнения гособоронзаказа на сумму более 130 миллионов рублей поставили в ведомственный санаторий совсем не ту мебель, что была указана в документации. В Федеральное казенное учреждение здравоохранения пришло нечто дешевое по завышенным ценам. Далее начальник санатория, не моргнув глазом, благополучно принял поступившую мебель. «Бонус» группы товарищей и, соответственно, ущерб бюджету, составил около 12 миллионов рублей. Деньги, поступившие на расчетный счет башкирской фирмы, обналичили через фирмы однодневки. По предварительной информации, уголовное дело уже возбуждено.
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