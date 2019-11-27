



Сегодня Кипрская газета Politis впервые назвала имена бизнесменов, у которых власти страны решили отозвать "золотые паспорта", выданные в обмен на инвестиции. Как сообщает ИА "Высота 102", россиян, сбежавших из Волгоградской области на Кипр, в этом списке не оказалось. Известно, что как минимум двое состоятельных "волгоградских беглецов" могут скрываться на этом острове в Средиземном море. Это бывший владелец завода "Красный Октябрь" Дмитрий Герасименко, а также экс-депутат Государственной думы Олег Михеев. К ним накопилось много вопросов у правоохранительных органов. Напомним, что Герасименко заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 6 млрд рублей. Экс-владельцу ВМК "Красный Октябрь" предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Олег Михеев подозревается в покушении на особо крупное мошенничество и также объявлен в розыск. По версии следствия, Михеев пытался при помощи фиктивных финансовых документов похитить 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка. Второй эпизод касается сомнительного, с точки зрения следствия, получения Михеевым контроля над Волгоградским моторостроительным заводом.

Отметим, что Кипр отозвал "золотые паспорта" у 26 человек, среди которых 10 россиян. Как оказалось, среди них трое российских инвесторов и их родственники: миллиардер Олег Дерипаска и двое его детей, экс-президент Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший первый вице-президент этого же банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей. Министр внутренних дел республики Константинос Петридис ранее заявлял, что одна из причин лишения гражданства - розыск по линии Интерпола. По другой версии, которую озвучивают греческие СМИ, на это решение повлияли ограничения со стороны Евросоюза или санкции, связанные с нарушением прав человека.

Справка. Госпрограмма "Гражданство в обмен на инвестиции" дает на Кипре право иностранцу получить паспорт в обмен на инвестиции в экономику, местный бизнес или недвижимость в размере от 2 миллионов евро. Срок получения гражданства составляет от полугода, при этом постоянное проживание в стране не требуется. Паспорт Кипра дает возможность въезжать без визы в 156 стран мира (в том числе в Великобританию, Канаду и Сингапур), жить, работать или учиться в ЕС и иметь налоговые льготы.



