Федеральные новости

Сбежавшие из Волгоградской области на Кипр россияне не проявились в истории с "золотыми паспортами"

Федеральные новости 27.11.2019 16:14
8689 6
27.11.2019 16:14


Сегодня Кипрская газета Politis впервые назвала имена бизнесменов, у которых власти страны решили отозвать "золотые паспорта", выданные в обмен на инвестиции. Как сообщает ИА "Высота 102", россиян, сбежавших из Волгоградской области на Кипр, в этом списке не оказалось. Известно, что как минимум двое состоятельных "волгоградских беглецов" могут скрываться на этом острове в Средиземном море. Это бывший владелец завода "Красный Октябрь" Дмитрий Герасименко, а также экс-депутат Государственной думы Олег Михеев. К ним накопилось много вопросов у правоохранительных органов. Напомним, что Герасименко заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 6 млрд рублей. Экс-владельцу ВМК "Красный Октябрь" предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Олег Михеев подозревается в покушении на особо крупное мошенничество и также объявлен в розыск. По версии следствия, Михеев пытался при помощи фиктивных финансовых документов похитить 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка. Второй эпизод касается сомнительного, с точки зрения следствия,  получения Михеевым контроля над Волгоградским моторостроительным заводом. 
Отметим, что Кипр отозвал "золотые паспорта" у 26 человек, среди которых 10 россиян. Как оказалось, среди них трое российских инвесторов и их родственники: миллиардер Олег Дерипаска и двое его детей, экс-президент Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший первый вице-президент этого же банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей. Министр внутренних дел республики Константинос Петридис ранее заявлял, что одна из причин лишения гражданства - розыск по линии Интерпола. По другой версии, которую озвучивают греческие СМИ, на это решение повлияли ограничения со стороны Евросоюза или санкции, связанные с нарушением прав человека.
Справка. Госпрограмма "Гражданство в обмен на инвестиции" дает на Кипре право иностранцу получить паспорт в обмен на инвестиции в экономику, местный бизнес или недвижимость в размере от 2 миллионов евро. Срок получения гражданства составляет от полугода, при этом постоянное проживание в стране не требуется. Паспорт Кипра дает возможность въезжать без визы в 156 стран мира (в том числе в Великобританию, Канаду и Сингапур), жить, работать или учиться в ЕС и иметь налоговые льготы. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Федеральные новости
23.11.2019 22:31
Федеральные новости 23.11.2019 22:31
16766 6 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
19.11.2019 12:07
Федеральные новости 19.11.2019 12:07
6351 15 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
18.11.2019 11:34
Федеральные новости 18.11.2019 11:34
10132 16 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
13.11.2019 17:27
Федеральные новости 13.11.2019 17:27
27686 15 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
13.11.2019 13:18
Федеральные новости 13.11.2019 13:18
14379 18 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
05.11.2019 09:25
Федеральные новости 05.11.2019 09:25
17069 4 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
31.10.2019 09:16
Федеральные новости 31.10.2019 09:16
10975 13 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
29.10.2019 09:44
Федеральные новости 29.10.2019 09:44
10794 10 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
28.10.2019 14:25
Федеральные новости 28.10.2019 14:25
14235 10 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
25.10.2019 19:48
Федеральные новости 25.10.2019 19:48
10063 17 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
25.10.2019 09:34
Федеральные новости 25.10.2019 09:34
2661 8 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2019 13:00
Федеральные новости 21.10.2019 13:00
1757 1 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
17.10.2019 18:23
Федеральные новости 17.10.2019 18:23
25608 20 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
15.10.2019 13:12
Федеральные новости 15.10.2019 13:12
17123 9 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
11.10.2019 09:48
Федеральные новости 11.10.2019 09:48
3679 24 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:13
Фундамент под угрозой: в Волгограде суд признал опасным подвал сталинки после перестройкиСмотреть фотографии
16:40
Администрация Волгограда берет взаймыСмотреть фотографии
16:14
Сбежавшие из Волгоградской области на Кипр россияне не проявились в истории с "золотыми паспортами"Смотреть фотографии
15:55
Вкладчикам финансовой пирамиды из Волгоградской области пообещали компенсацииСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области школьнице отказали в пенсии по случаю потери отцаСмотреть фотографии
14:27
Вскрылось «темное» прошлое поставщика новогодних подарков для детей Волгоградской области Смотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области зафиксирована новая вспышка бруцеллезаСмотреть фотографии
13:29
Волгоградскому губернатору в ЖК «Парк Европейский» встретилась девочка в розовомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В Волгоградской области «покровителя» иностранцев осудят за дачу взяткиСмотреть фотографии
12:54
В центре Волгограда проведут спецоперацию по спасению Сталинградского тополяСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом вынесли приговор по делу о гибели трех человек от взрыва на баржеСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде мошенницу в берете разыскивают за обман пенсионераСмотреть фотографии
10:08
«То горим, то замерзаем»: в Волгограде остались без отопления десятки домовСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде загорелся бар "Бочка"Смотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области падают доходы жителей, но растет зарплатаСмотреть фотографии
21:16
«Не депутат, а денди»: вице-спикер Волгоградской облдумы согревается шарфом от «Louis Vuitton» Смотреть фотографии
18:19
Комиссия по нацпроектам Волгоградской облдумы оценила качество закатанных в новый асфальт дорогСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде с мошенницы взыскивают маткапитал за "фейковую" двойнюСмотреть фотографии
17:07
Волгоград в пятерке худших городов России по качеству жизниСмотреть фотографии
16:52
Под Волгоградом по следам загрязненных нефтью волжских берегов возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
15:58
Бизнесмены признались, что сгорело на складе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде моральный вред за утерянные "Почтой России" посылки оценили в 1 тысячу рублейСмотреть фотографии
14:43
Волгоградцы выпросили новый пешеходный переходСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде продавцу-миллионеру грозит тюрьма за подделку аксессуаров для смартфоновСмотреть фотографии
13:27
Спокойно, без паники: в Волгограде учились спасать посетителей ТРЦСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Крупный пожар на складе лакокрасочных материалов под Волгоградом ликвидированСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
В Волгоградской области пенсионер расстрелял грибника из-за конфликта в лесуСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде конкуренция на рынке труда и зарплаты держат жителей "в тонусе"Смотреть фотографии
12:25
Конец осеннему паводку: Волжская ГЭС закрыла затворы водосливной плотиныСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде из-за скандала с увольнением тренера на улице оказались юные боксерыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 