Лидера молодых единороссов Волгоградской области исключили из генсовета "ЕР"

Политика 23.11.2019 16:27
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23.11.2019 16:27
В обновленный состав Генсовета «Единой России» вошли двое представителей Волгоградской области. Это лидер реготделения партии, сенатор Сергей Горняков и депутат Волгоградской облдумы Алексей Волоцков, сообщает ИА «Высота 102». Фамилии новых членов руководящего партийного органа прозвучали на съезде "ЕР", который проходит сегодня в Москве. Свои места в Генсовете потеряли руководитель реготделения «Молодой гвардии «Единой России» Василий Селезнев и депутат Волгоградской гордумы Руслан Морозов.
Депутаты Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко и Владимир Плотников сохранили свое членство в Генсовете. Всего в его составе – четверо человек от региона.
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