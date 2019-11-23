Лидера молодых единороссов Волгоградской области исключили из генсовета "ЕР"





В обновленный состав Генсовета «Единой России» вошли двое представителей Волгоградской области. Это лидер реготделения партии, сенатор Сергей Горняков и депутат Волгоградской облдумы Алексей Волоцков, сообщает ИА «Высота 102». Фамилии новых членов руководящего партийного органа прозвучали на съезде "ЕР", который проходит сегодня в Москве. Свои места в Генсовете потеряли руководитель реготделения «Молодой гвардии «Единой России» Василий Селезнев и депутат Волгоградской гордумы Руслан Морозов.

Депутаты Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко и Владимир Плотников сохранили свое членство в Генсовете. Всего в его составе – четверо человек от региона.



