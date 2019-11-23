Дмитрий Медведев посоветовал единороссам искать перед выборами новые таланты

Политика 23.11.2019 16:05
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23.11.2019 16:05
Кто стесняется своей партийной принадлежности – пусть выходит из нее и освобождает место тем, кто хочет работать. Об этом сегодня на пленарном заседании съезда «Единой России» заявил председатель политической силы Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Лидер партии с улыбкой заметил, что зачастую партийцы идут на выборы как самовыдвиженцы. Этим они только путают избирателей. Больших результатов, как отметил председатель партии, добились те, кто своего партбилета не прятал. Медведев привел в пример кандидатов в губернаторы от партии, которые в 2019 году уверенно победили на выборах. «Кандидаты должны гордиться своей партийной принадлежностью», - сказал Медведев и сорвал аплодисменты зала.
К выборам в Госдуму 2021 года партия, по словам Дмитрия Медведева, должна подойти «на пике своих сил», быть неуязвимой для конкурентов. Кроме того, нужно уметь отвечать политическим конкурентам, которые нередко пользуются грязными технологиями.
Также, подчеркнул Медведев, необходимо расширять круг сторонников, привлекать тех, кто хочет помочь своей стране – в том числе, членов НКО. «Всем талантливым и толковым - дать возможность выдвинуться от партии», - послал вполне конкретный мессседж единороссам руководитель «ЕР».
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