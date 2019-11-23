В Волгограде справились с первым гололедом

Происшествия 23.11.2019 15:38
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23.11.2019 15:38
Дорожные службы Волгограда ликвидировали последствия тушения пожара в Дзержинском районе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Сегодня ранним утром в одном из частных домов на улице Качинцев вспыхнул коттедж. При тушении на проезжую часть попало значительное количество воды. В условиях установившихся минусовых температур на обработку дороги оперативно вышла спецтехника МБУ «Северное», комбинированные дорожные машины нанесли на участок дороги песко-соляную смесь. Ситуация находится на контроле дорожных служб. В случае необходимости проезжая часть будет обработана повторно. Между тем, как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в пожаре пострадал один из жильцов.
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