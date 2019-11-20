Происшествия

Под Волгоградом в реке нашли автомобиль с телом 90-летнего водителя

Происшествия 20.11.2019 09:47
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20.11.2019 09:47


Автомобиль «ГАЗ-3110» был обнаружен под водой в реке Бузулук вблизи территории пляжа в районе города Новоаннинский. Как сообщает ИА «Высота 102, в машине находилось тело 90-летнего владельца автотранспорта.

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