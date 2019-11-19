В Краснооктябрьском районе Волгограда большегруз протаранил 10 машин

Происшествия 19.11.2019 19:55
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19.11.2019 19:55
В районе площади Возрождения образовалась огромная пробка из-за ДТП с участием большегруза и нескольких легковушек. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы происшествия, затор образовался на улице Кубинской - от РанхиГС до проспекта Ленина. Пользователи соцсетей пишут о том, что фура протаранила целый ряд машин.
В пресс-службе ГУ МВД по региону пояснили, что кроме фуры, пострадали 10 машин. На месте работают сотрудники полиции, причины массового ДТП выясняются.
По сведениям информагентства, травмы (сотрясение головного мозга, ушибы) могли получить около 5 человек.
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