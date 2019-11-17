Общество

Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области бессилен помочь детям из приговоренного к сносу дома

Общество 17.11.2019 12:50
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17.11.2019 12:50


Жители приговоренного к сносу дома № 37 по улице Кирова сделали робкую попытку обратиться к региональному уполномоченному по правам ребенка за защитой своих детей, которых вместе с родителями лишают жилья и собственности. Как сообщает ИА «Высота 102», все, чем смог детский омбудсмен помочь людям, это проинформировать о целом ряде федеральных законов и посоветовать решать вопрос в судебном порядке. Ранее ИА «Высота 102» рассказывало о ситуации вокруг трехэтажки № 37 на улице Кирова, введенной в эксплуатацию в 2012 году, в публикации «Администрация Волгограда выгоняет на улицу жителей еще одного дома». Кировский районный суд в лице судьи Спицыной поддержал иск чиновников о сносе жилого строения за счет самих собственников. В доме проживают 22 человека, в том числе пенсионеры, инвалиды и дети.

В областной инспекции Госстройнадзора шокированным жителям дали совет обратиться в администрацию Волгограда и выработать совместные шаги по спасению дома, например, попробовать заключить с чиновниками мировое соглашение. По версии надзорного органа, ситуация возникла вследствие противоправных действий застройщика. В то время, когда дом - объект ИЖС вводился в эксплуатацию, «лазейка» в известном законе от 2006 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» позволяла это делать без участия органов госвласти и местного самоуправления. Застройщик просто подавал декларацию, которая представлялась в Россреестр. После этого, как в случае с домом № 37 по улице Кирова, не подозревавшим о несовершенстве закона гражданам продавались доли. При этом чиновники администрации Кировского района почему-то не видели, что строится и вводится в эксплуатацию на подведомственной территории, а в Росреестре уверенно штамповали свидетельства о собственности. Теперь ответчиками по иску о сносе дома являются текущие собственники, независимо от того, строили они этот дом или нет. Волгоградцы написали обращение к президенту России с просьбой помочь сохранить жилье. 

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