Общество

Администрация Волгограда выгоняет на улицу жителей еще одного дома

Общество 06.11.2019 12:22
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06.11.2019 12:22


Прожившие 6 лет в доме № 37 по улице Кирова люди с ужасом узнали о внезапном прозрении администрации Кировского района. Чиновники, которые должны были изначально пресечь возведение, сдачу в эксплуатацию многоквартирной трехэтажки и продажу квартир, только сейчас заподозрили, что дом площадью 459,2 кв. является самовольной постройкой - поэтому законопослушных жителей вместе детьми надо выгнать без предоставления другого жилого помещения, а дом снести, причем за счет самих же собственников. 

Как сообщает ИА «Высота 102», буквально неделю назад Кировский районный суд Волгограда в лице судьи  Спицыной администрацию района поддержал и вынес решение прекратить права общей долевой собственности. Шокированные жители решили обратиться к президенту России и написали обращение с просьбой помочь сохранить жилье.  «Домовладение, которое законно принадлежит нам на правах общей долевой собственности, решением Кировского суда Волгограда подлежит сносу и нас - 22 человека, в том числе пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних детей, беременную женщину лишают права на жилище. Наш дом введен в эксплуатацию в 2012 году, к нему подключены все коммуникации в соответствии со всеми необходимыми согласованиями. Согласно заключению экспертизы, дом не создает угрозы безопасности граждан. У каждого из владельцев домовладения имеются свидетельства государственной регистрации права собственности на домовладение и земельный участок установленного образца с кадастровыми номерами. Мы в строительстве участия не принимали, а только покупали свои доли, получая при  этом свидетельства о собственности права государственного образца. Обращаем Ваше внимание, что согласно постановлению главы Волгограда от 12 ноября 2009 года сотрудники администрации Кировского района должны были осуществлять обходы (объезды) всей территории муниципального образования не реже одного раза в квартал, а также проверять исходно-разрешительную, правоустанавливающую, проектную документацию, поступающую в органы местного самоуправления, чего не делалось. В результате преступной халатности со стороны сотрудников администрации Кировского района Волгограда нам причинен значительный материальный ущерб (более 13 миллионов рублей), нарушено наше конституционное право на жилище. Мы верим в Ваше участие и просим помощи», - написали в своем обращении к главе государства жители волгоградского дома № 37 по улице  Кирова.  ИА «Высота 102» граждане заявили, что намерены отстаивать свои права всеми законными способами, так как считают, что стали жертвами чудовищного бездействия чиновников и оторванности от реальности регионального управления Росреестра - этот государственный орган уже не в первый раз выдает ничего не подозревающим людям документы о регистрации проблемной недвижимости. В подобной ситуации оказались жители еще нескольких домов в Волгограде. В частности, информагентство уже много лет следит за ситуацией с домом №11 по улице Тукая в Дзержинском районе. Сейчас жители и администрация пытаются прийти к мировому соглашению, чтобы спасти от сноса добротный дом и не лишать семьи  единственного жилья.

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