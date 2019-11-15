Расследования

В Волгограде экс-директор горпитомника идет под суд за мошенничество с деньгами на бездомных собак

Расследования 15.11.2019 15:03
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15.11.2019 15:03


56-летний бывший директор организации, осуществляющей деятельность по отлову, содержанию и утилизации бесхозных животных в Волгограде, идет под суд. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, утверждено обвинительное заключение. Экс- руководитель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог). По версии следствия, обвиняемый потребовал от подчиненных завысить количество якобы отловленных и уничтоженных бездомных собак. В результате с 23 ноября по 27 декабря 2017 года в организации были составлены акты об отлове 838 животных вместо фактических 153. В дальнейшем на основании подложных документов организацией обвиняемого из средств бюджета Волгограда было необоснованно получено более 1 млн рублей. Кроме того, обвиняемый с февраля по июнь 2017 года фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность рабочего по уходу за животными. Полученными в виде заработной платы за несуществующего сотрудника деньгами в сумме свыше 66 тыс рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению.
Вину в инкриминируемых деяниях фигурант уголовного дела полностью признал. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Волгограду. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Краснооктябрьским районным судом Волгограда.
Между тем, как стало известно ИА "Высота 102", речь идет о Константине Епифанове, бывшем директоре МКП "Горпитомник". Еще до задержания Епифанова, деятельность предприятия вызывала вопросы у волонтеров, которые обвиняли муниципальное предприятие в жестоком обращении с животными и отсутствии каких-либо условий на базе МКП для содержания собак. Зоозащитники даже утверждали, что на территории предприятия действовал своеобразный крематорий, где избавлялись от собак. В свою очередь претензии защитников животных Константин Епифанов отвергал, заверяя, что умерщвляются лишь больные и агрессивные бездомные собаки, которые попадают в питомник.
В настоящее время Епифанов находится под подпиской о невыезде.

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