Политика 14.11.2019 11:16
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14.11.2019 11:16
Двадцать семь "за", семь "против" – проект бюджета Волгоградской области принят в первом чтении. Основные параметры казны одобрены сегодня на заседании регпарламента, сообщает ИА "Высота 102". Обсуждение проекта закона не обошлось без дискуссий, хоть и непродолжительных. Член фракции КПРФ Алексей Буров заявил, что документ недостаточно социально ориентирован, поэтому коммунисты его поддерживать не будут.
Во фракции коммунистов – пять человек, то есть документ не поддержали еще двое парламентариев из других внутрипарламентских объединений. Главная коммунистка региона Тамара Головачева также выступила, но решение фракции по какой-то причине озвучивать не стала. Эту миссию исполнил ее коллега.
Критических выступлений из уст других представителей оппозиционных партий не прозвучало. Члены фракции "ЕР" говорили исключительно о позитиве: реализации нацпроектов, строительстве школ, детских садов, ремонте дорог, освещении сельских улиц, реконструкции детских лагерей и других хороших новостях, которые случаются в регионе благодаря бюджетному финансированию. Депутат-единоросс Александр Осипов к принятию бюджета подготовился особенным образом. Он преподнес первому вице-губернатору, председателю областного комитета финансов Александру Дорждееву исторический документ – вексель на 1000 рублей, выданный в 1905 году крестьянину из Камышина. Аналогичные артефакты от себя и от имени депутата Олега Савченко Александр Осипов ранее презентовал краеведческому музею, который в эти дни отмечает свое 105-летие. Сколько еще векселей в кармане народного избранника – он уточнять не стал. Заседание думы по важнейшему для региона вопросу продолжалось чуть больше часа.
Напомним, бюджет Волгоградской области впервые верстается профицитным. Доходы составляют 108,9 миллиарда рублей, расходы – 108,7 миллиарда рублей.
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