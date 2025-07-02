Волгоградские депутаты потратят 1,2 млн рублей на покупку эксклюзивных календарей

Волгоградская областная дума продолжает тратить миллионы на приобретение канцелярских принадлежностей. Накануне депутаты объявили о закупке перекидных календарей на 2026 год, выполненных по эксклюзивному макету.
В общей сложности подрядчику предстоит поставить 1130 экземпляров. В их числе перекидные, отрывные календари. Часть из печатной продукции предназначена для внутреннего пользования, часть приобретается в качестве подарков участникам мероприятий, проводимых парламентариями.
Отметим, на приобретение канцтоваров Волгоградская областная дума планирует потратить 1,2 млн рублей.