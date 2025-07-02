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Связь за полцены: Билайн дарит скидку в 50% на тариф при покупке гаджета

Телеком 02.07.2025 09:16 Реклама
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02.07.2025 09:16 Реклама


В офисах обслуживания Билайна стартовала акция «Связь за полцены с любым девайсом». Покупатели смартфонов, планшетов, смарт-часов, модемов, роутеров и других устройств получают бесплатно сим-карту Билайна и скидку в 50% на абонентскую плату по тарифу в течение шести месяцев.
В акции участвуют флагманский «Тариф UP», позволяющий каждому собрать оптимальный пакет услуг под свои нужды, и «Интернет LIVE», созданный для тех, кто ценит свободу и мобильность вне города.
О тарифах:
«Тариф UP» — это современный продукт, который легко адаптируется под образ жизни каждого пользователя. Например, можно выбрать пакет с минимальным количеством минут, если общаетесь и звоните в основном через мессенджеры, но с большим количеством интернета и различными безлимитными опциями: мессенджеры, соцсети, трафик на видео и другое. Вариантов много, осталось выбрать свой и не переплачивать за лишнее. При этом Билайн начисляет от 5 до 50 ГБ дополнительного интернета ежемесячно (в зависимости от основного пакета). Достаточно вовремя оплачивать связь и не уходить в минус.   
«Интернет Live» — идеальное решение для жизни и работы за городом, путешествий и отдыха на природе. Оператор предусмотрел два больших пакета интернета на выбор, с ежемесячным удвоением гигабайт. Всё просто: выбираете тариф на 60 или 100 ГБ, и мобильный интернет будет удваиваться бесплатно каждый месяц — достаточно вовремя вносить плату и не уходить в минус. С «Интернет Live» вам не придется тянуть провода или устанавливать сложное оборудование — достаточно просто подключить сим-карту к Wi-Fi-роутеру. В тариф уже включены безлимитные опции, за которые не нужно платить дополнительно: трафик на онлайн-кинотеатр Билайн ТВ — наслаждайтесь фильмами и сериалами без ограничений, слушайте музыку и смотрите видео в популярных сервисах, общайтесь в мессенджерах и делитесь фотографиями в соцсетях. А подключив дополнительную опцию «Сервисы Яндекса», можно будет использовать их также без расхода трафика из основного пакета. 

Акция действует с 17 июня до 31 декабря 2025 года. Стоимость комплекта зависит от выбранного устройства и тарифного плана. Уточнить условия и ограничения можно в ближайших офисах обслуживания Билайна. Подробнее об акции на beeline.ru.
Фото: Билайн.
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