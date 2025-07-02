Бастрыкин заинтересовался неспособностью чиновников помочь волгоградке с инвалидностью





Александр Бастрыкин поручил СУ СК России по Волгоградской области организовать проверку по факту нарушения прав волгоградской поэтессы Марины Забелиной, проживающей в многоквартирном доме №8 на ул. Невской Центрального района Волгограда. Девушка борется с аутоиммунным заболеванием, из-за которого с трудом передвигается. Она неоднократно обращалась к чиновникам с просьбой помочь установить пандус в подъезде, однако всякий раз получала отписки об отсутствии в бюджете средств.

- Жительница города Волгограда, страдающая заболеванием, проживает в жилом помещении на втором этаже многоквартирного дома, лестничные пролеты и входная группа которого не оборудованы пандусами. В результате она лишена возможности покидать жилье без помощи третьих лиц. Несмотря на то, что проект откидного пандуса одобрен полгода назад, до настоящего времени мер к разрешению ситуации не принято, - сообщили в Следкоме.

Ситуацию накануне предали огласке активисты ОНФ.

Отметим, в ближайшее время местным следователям предстоит представить в центральный аппарат СК России доклад о ходе проверки.

Фото: ОНФ