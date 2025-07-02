В Урюпинске простятся с участником СВО Александром Евстроповым

В Волгоградской области 3 июля простятся с 48-летним рядовым - мотострелком Александром Евстроповым, который погиб в ходе специальной военной операции. Как сообщили V102.RU в администрации Урюпинска, Александр заключил контракт в 2023 году. Он погиб при выполнении боевого задания на направлении в ДНР.

Александр Евстропов родился в хуторе Ольховский. После окончания Дубовской школы поступил в агропромышленный техникум, где получил профессиональное образование. До СВО проживал в Урюпинске.

У погибшего воина остались мать, жена и дети.

Прощание с Александром Евстроповым пройдет в Урюпинске. В 11:15 начнется отпевание в Покровском храме. В 12:00 состоится траурная церемония в сквере Павших борцов.

Похоронят героя в хуторе Ольховском.

Фото: администрации Урюпинска / t.me

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