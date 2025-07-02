Депутаты просят льготы для нового водовода под Волгоградом

Депутаты Старополтавской районной думы обратились в регпарламент с просьбой установить льготы по налогам для объекта водоснабжения в районном центре. В пояснении к законопроекту, опубликованному на сайте областной думы, говорится, что в селе Старая Полтавка была проведена реконструкция системы водоснабжения в рамках национального проекта «Чистая вода». Действие паспорта нацпроекта завершилось 31 декабря 2024 года, в связи с чем депутаты предложили внести изменение в части применения налоговых льгот организациям, эксплуатирующим объекты, созданные в рамках «Чистой воды» и являющимся единственным источником водоснабжения населения района.
- Применение указанной льготы позволит обеспечить ресурсную эффективность в жилищно-коммунальном высокодотационных хозяйстве, снизить расходы бюджетов муниципальных районов на содержание объектов водоснабжения, - говорится в документе.
Пока дата рассмотрения законопроекта не названа.
Как ранее сообщалось, в Старой Полтавке была завершена реконструкция системы водоснабжения, в рамках которой были построены водозаборные скважины, очистные, а также проложено 10 км водовода. Строительство обошлось в 457 миллионов рублей.
Фото V102.RU (архив)