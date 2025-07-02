Неуправляемая фура наехала на водителя во время ремонта в Волгограде





В Волгограде неуправляемая фура совершила наезд на водителя. По информации полицейских, инцидент произошел во время ремонта транспортного средства в поселке Гумрак Дзержинского района.

По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина пострадал в результате собственной неосмотрительности.

– По предварительной информации, в 15.30 водитель, осуществляя ремонт автомашины Scania напротив дома №26 по ул. Ленина в поселке Гумрак, не принял необходимые меры и допустил самопроизвольное движение транспортного средства в результате чего произошел наезд на водителя автомашины и стоящую автомашину Volkswagen Polo, – прокомментировали в Главке полиции.





С места происшествия пострадавший был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области