



Мошенники под видом сотрудников военкоматов похищают у волгоградцев наличные через один из популярных мессенджеров. Как уточнили в Киберполиции, злоумышленники сначала выманивают коды для авторизации на «Госуслугах», а после оформляют кредиты.

Лжесотрудники вступают в диалог с жертвой под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных, а после требуют сообщить им код электронной очереди.

Именно по такой схеме был обманут студент из Волгограда и десятиклассник ин Нижегородской области.

- В обоих случаях пострадавшие передали мошенникам коды, в результате чего доступ к их личным кабинетам был утрачен. Однако воспользоваться украденными данными преступникам не удалось. Подросток из Нижегородской области после подозрительного звонка (маскировавшегося под Роскомнадзор) обратился к родителям, а студент из Волгограда немедленно заблокировал аккаунт и сообщил в полицию, - рассказали в Управлении по борьбе с противоправным использованием Интернета МВД России.

В ведомстве напоминают, что органы государственной власти никогда не обращаются к гражданам через мессенджеры.

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