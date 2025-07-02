Общество

Мошенники под видом военкоматов воруют наличные волгоградцев через мессенджер

Общество 02.07.2025 12:31
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02.07.2025 12:31


Мошенники под видом сотрудников военкоматов похищают у волгоградцев наличные через один из популярных мессенджеров. Как уточнили в Киберполиции, злоумышленники сначала выманивают коды для авторизации на «Госуслугах», а после оформляют кредиты. 

Лжесотрудники вступают в диалог с жертвой под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных, а после требуют сообщить им код электронной очереди. 

Именно по такой схеме был обманут студент из Волгограда и десятиклассник ин Нижегородской области.

- В обоих случаях пострадавшие передали мошенникам коды, в результате чего доступ к их личным кабинетам был утрачен. Однако воспользоваться украденными данными преступникам не удалось. Подросток из Нижегородской области после подозрительного звонка (маскировавшегося под Роскомнадзор) обратился к родителям, а студент из Волгограда немедленно заблокировал аккаунт и сообщил в полицию, - рассказали в Управлении по борьбе с противоправным использованием Интернета МВД России. 

В ведомстве напоминают, что органы государственной власти никогда не обращаются к гражданам через мессенджеры. 

Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky

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