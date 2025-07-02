«Ротор» арендовал у «Балтики» на сезон Ярослава Арбузова





Спортивный клуб «Ротор» договорился с «Балтикой» об аренде 21-летнего полузащитника Ярослава Арбузова на один сезон с правом выкупа.

Уроженец Луганска обучался в академии «ЦСКА» и, перед тем как попасть в основной состав, прошёл все ступени московского клуба.

Двукратный победитель Молодёжной Футбольной Лиги. Дважды выходил на поле за основной состав «ЦСКА» в рамках РПЛ, дважды принимал участие в Кубке России, забив один мяч.

– За «Балтику» Ярослав Арбузов выступает с 2024 года, осенью того же года был арендован «Чайкой». В Первой Лиге Ярослав сыграл 18 игр. Всего за карьеру Ярослав провёл 92 игры, забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач, – уточняют в волгоградском спортклубе.

Фото: СК «Ротор»