ФНС проконтролирует денежные переводы волгоградцев

С 1 июля сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) начали в усиленном темпе следить за переводами между банковскими картами. Соответствующие поправки были внесены в федеральное законодательство. Так, теперь у ведомства есть полное право запросить у банка информацию о движении средств. Дело может дойти до блокировки счета, если у сотрудников возникнут вопросы.

Сотрудников ФНС заинтересуют, в частности, те, кто на регулярной основе получает неофициальный доход на личные карты. Подобные меры приняли в связи с участившимися случаями мошенничества и дропперства. В то же время гражданам, которые переводят деньги друзьям и членам семьи, возвращают долг или делают денежные подарки в случае, если они не носят регулярный характер, не стоит беспокоиться. Их денежные операции никто блокировать не будет. При этом налогами их также не будут облагать.

Но некоторые переводы вполне могут попасть в зону риска. Если речь идет о продаже имущества – например, машины, недвижимости, о выплате вознаграждения за работу без оформления статуса ИП или самозанятого. Также будут изучаться регулярные переводы от одного и того же лица без поясняющих документов и операции по переводу сумм, значительно превышающих официальный доход получателя. Также сомнения вызовут крупные переводы безработным гражданам или от анонимных отправителей. Если будет доказано, что гражданин получает на карту доход, заплатить с него налог придется. Но не без ведома гражданина. В любом случае, у человека всегда будет возможность доказать, что полученный перевод - это не доход, а какая-то не облагаемая налогом операция.

Между тем, эксперты считают, что паниковать гражданам не стоит. Дело в том, что и раньше ослеживались переводы, которые часто и в большом количестве приходили на карту одного человека. Теперь этот контроль за такими клиентами банков усилится.