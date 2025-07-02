Происшествия

Под Волгоградом задержали уроженца Узбекистана с крупной партией мефедрона

Происшествия 02.07.2025 09:37
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02.07.2025 09:37


Оперативники УФСБ России по Волгоградской области задержали 27-летнего уроженца Узбекистана, причастного к сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемый на автомобиле Haval Jolion был задержан на посту ДПС «Светлоярский» при проверке документов. Выяснилось, что мужчина является жителем Московской области.



В ходе досмотра автомобиля в сумке водителя был обнаружен и изъят черный полимерный пакет с кристаллическим веществом белого цвета массой 0,501 кг. Было установлено, что содержимое пакета является наркотическим средством – «мефедрон».

Также было установлено, что наркотик мужчина извлек из тайника на территории Городищенского района, после чего, по указке куратора, выехал в город Астрахань для сбыта вещества бесконтактным способом. 

- Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, - рассказали в УФСБ России по Волгоградской области.

Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области

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