Сотрудники Россельхознадзора выявили 20 тонн семенного картофеля без указания года и номера партии, которые привезли в Волгоградскую область из Удмуртии. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, отправителю направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований действующего законодательства.

В Россельхознадзоре пояснили, что при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений их тара (упаковка) должна иметь ярлыки (этикетки) в соответствии с установленными формами. В них должна содержаться информация об адресе в пределах нахождения юридического лица (производителя семян), о дате упаковки семян сельскохозяйственных растений в формате «месяц год» и указание номера партии.