



В Светлоярском районе Волгоградской области следователи заподозрили бухгалтера медико-экологического техникума в краже 9 млн рублей. Женщина в течение нескольких лет переводила на свои счета средства, завышая собственную зарплату.

- Так установлено, что в июле 2022 года на расчетный счет подозреваемой была необоснованно перечислена сумма в размере почти 600 тысяч рублей, тогда как в расчетном листке за соответствующий период указано к выплате менее 30 тысяч рублей, - рассказали журналистам в СУ СК России по Волгоградской области.

В настоящее время продолжается сбор доказательств. Следствием вменяется женщине мошенничество с использованием служебного положения и неправомерный оборот средств.

Напомним, ранее прокуратура в 2023 году уличала 53-летнего бухгалтера медико-экологического техникума в оплате своей дочери и сыну заработной платы за фиктивно выполненные работы. Кража вскрылась во время проверки прокуратуры. Тогда сообщалось о выводе из бюджета учреждения 23 млн рублей.