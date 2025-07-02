Под Волгоградом директора автошколы накажут за фиктивное обучение





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области правоохранители уличили директора местной автошколы в выдаче документов о фиктивном прохождении водительских курсов.

- Подозреваемый, используя свое служебное положение, предложил местному жителю за незаконное денежное вознаграждение обеспечить выдачу документа о прохождении профессионального обучения по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» без фактического посещения занятий и без прохождения обязательной проверки знаний и навыков, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Сразу после получения денежных средств руководитель внёс в журнал учёта посещаемости своего знакомого. В результате мужчина необоснованно был допущен к сдаче экзамена в Госавтоинспекции.

Отметим, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за получение коммерческого подкупа и совершение незаконных действий. Параллельно следствием проверяется информация о массовой фальсификации записей в журнале посещения, а также других документов, необходимых для допуска к сдаче экзаменов в Госавтоинспекции.