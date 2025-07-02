Полиция задержала волгоградца, прописавшего на даче мигрантов





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на регистрационный учет иностранцев. Выяснилось, что 45-летний волгоградец незаконно прописал на своей даче десятерых граждан Республики Узбекистан.

Несмотря на прописку, мужчина не собирался делить квадратные метры с иностранными гостями и знал, что в регион узбекистанцы прибыли для работы на сельскохозяйственных угодьях, где и жили.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Задержанный сознался в содеянном. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.