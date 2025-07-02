Расследования

Полиция задержала волгоградца, прописавшего на даче мигрантов

Расследования 02.07.2025 11:53
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02.07.2025 11:53


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на регистрационный учет иностранцев. Выяснилось, что 45-летний волгоградец незаконно прописал на своей даче десятерых граждан Республики Узбекистан. 

Несмотря на прописку, мужчина не собирался делить квадратные метры с иностранными гостями и знал, что в регион узбекистанцы прибыли для работы на сельскохозяйственных угодьях, где и жили.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Задержанный сознался в содеянном. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

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