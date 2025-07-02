Общество

Угроза сноса нависла над кроп-ареной в Волгограде

Общество 02.07.2025 11:49
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02.07.2025 11:49


В Волгограде нависла угроза демонтажа кроп-арены в парке «Раздолье» в Центральном районе, где проходят концерты, фестивали и выставки. Как сообщает V102.RU, районная администрация уведомила о проведении 9 июля заседании комиссии, которая рассмотрит вопрос о сносе самовольно установленных объектов на территории района.

В перечне таких объектов значится надувное сооружение (без вывески) площадью 966 кв. м., расположенное на земельном участке в парке «Раздолье» по адресу: ул. Краснознаменская, 3а.


По указанному адресу как раз и расположена кроп-арена в парке «Раздолье» - многофункциональное концертно-выставочное пространство для проведения мероприятий различного формата. 

В соцсетях кроп-арены вывешено расписание концертов и фестивалей вплоть до 28 сентября. Никакой информации о возможной отмене или переносе запланированных мероприятий нет.

  

Ранее, напомним, кроп-арена находилась в парке ЦПКиО, но была вынуждена съехать.

- Концертная площадка покинула территорию Центрального парка культуры и отдыха по причине истечения срока договора аренды. Администрацией парка было принято решение не продлять договорные отношения, поскольку территория планировалась под размещение объекта развлечения. Сейчас на этой территории уже ведётся монтаж аттракциона «Русские горки», он откроется уже в этом сезоне, - напомнили в пресс-службе ЦПКиО.


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