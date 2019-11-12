В Волгограде определились с новым руководством НЭТа

Культура 12.11.2019 18:30
875 5
12.11.2019 18:30
Директором волгоградского НЭТа официально назначена Ангелина Шершень, сообщает ИА «Высота 102». Кроме того, как стало известно информагентству, в областном комитете культуры наконец-то определились с новым главным режиссером театра. Должность получил Владимир Бондаренко, ранее являвшийся худруком Волгоградского молодежного театра. Руководители уже представлены коллективу учреждения культуры.
Реклама
В 105-ый день рождения Волгоградскому краеведческому музею презентовали новые экспонаты12.11.2019 14:29
В Волгограде назначены новые руководители областных учреждений культуры12.11.2019 10:04
Легенда русского рока Гарик Сукачев едет с концертом в Волгоград11.11.2019 12:28
Путин поцеловал руку Почетному гражданину Волгоградской области10.11.2019 19:56
В Волгограде известный дирижер зажег танцами оркестр и зрителей09.11.2019 18:11
Зато от души: футболисты волгоградского «Ротора» спели песню Александры Пахмутовой (ВИДЕО)09.11.2019 13:05
В Волгограде стартует отборочный тур Всероссийского песенного конкурса09.11.2019 10:34
"Круговая порука мажет как копоть": в Волгограде Вячеслав Бутусов спел о вечном05.11.2019 20:39
В Волгоградском НЭТе объявили конкурс среди новых режиссеров30.10.2019 07:47
Руины исторического дома культуры в Волгограде не доживут до консервации25.10.2019 15:50
За могилу Ермана в центре Волгограда муниципальное учреждение оштрафовали на 200 тысяч22.10.2019 13:02
ОАО «Альянс «Югполиграфиздат» выпустило книжные новинки11.10.2019 12:21
«Ростелеком» продолжает проект по обучению детей актерскому мастерству в Волгограде08.10.2019 10:11
В Волгограде оркестр народных инструментов решительно зажег сердца зрителей тяжелым роком04.10.2019 10:27
ТЦ «Ворошиловский»: начните свой октябрь ярко03.10.2019 13:52
Реклама