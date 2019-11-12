Культура

В Волгограде определились с новым руководством НЭТа

Культура 12.11.2019 18:30
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12.11.2019 18:30


Директором волгоградского НЭТа официально назначена Ангелина Шершень, сообщает ИА  «Высота 102». Кроме того, как стало известно информагентству, в областном комитете культуры наконец-то определились с новым главным режиссером театра. Должность получил Владимир Бондаренко, ранее являвшийся худруком Волгоградского молодежного театра. Руководители уже представлены коллективу учреждения культуры.

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