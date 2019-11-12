Политика

В будни больницы Фишера неожиданно ворвался губернатор Волгоградской области

Политика 12.11.2019 15:45
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12.11.2019 15:45



Губернатор Волгоградской области сегодня отклонился от намеченного маршрута и по дороге из ДК в Волжском, где проходил Совет муниципальных образований, заехал в больницу имени Фишера. Как сообщили ИА «Высота» очевидцы неожиданного появления главы региона на пороге учреждения, никто из руководства не был готов к визиту. Что несколько странно. Ведь в конце концов можно было предвидеть, что находясь в Волжском, Андрей Бочаров, в свойственной ему манере, может изменить маршрут и что-нибудь внепланово проинспектировать. А больница Фишера, где идет ремонт - очень подходящий объект. Тем более, что неожиданные визиты руководителя области в это и другие учреждения здравоохранения уже случались. В итоге, сегодня губернатор был встречен впавшими в ступор рабочими, которые ведут строительство нового медцентра  на территории больницы. Пока глава области знакомился с состоянием дел на месте, весть о визите губернатора долетела до главного врача с заместителем. Тогда уж все пошло по привычному сценарию - обо всем что происходит доложили, все показали и рассказали.



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