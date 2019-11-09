Спорт

В Волгограде "Ротор" и "Чертаново" сыграли вничью

Спорт 09.11.2019 17:53
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09.11.2019 17:53


Сегодня "Ротор" в рамках 22 тура Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020 принимал на домашнем стадионе команду московского клуба "Чертаново".  Как сообщает ИА «Высота 102», матч завершился со счетом 1:1. Первый гол был забит уже на 3-й минуте игры. Мяч в ворота «Ротора» отправил Егор Кондаков. "Ротору" удалось отбиться лишь после перерыва. На 67-й минуте гол в ворота "Чертаново" забил Мухаммад Султонов.

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