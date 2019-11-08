Жителям приговоренного к сносу дома дали совет в Госстройнадзоре Волгоградской области

Общество 08.11.2019 18:00
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08.11.2019 18:00
В областной инспекции Госстройнадзора отреагировали на недавнюю публикацию ИА «Высота 102» «Администрация Волгограда выгоняет на улицу жителей еще одного дома» и дали подробные разъяснения по сложившейся ситуации, которая, по уверениям представителей надзорного органа, возникла вследствие противоправных действий застройщика. В то время, когда дом - объект ИЖС вводился в эксплуатацию, «лазейка» в известном федеральном законе от 2006 года позволяла это делать в упрощенном порядке без участия органов госвласти и местного самоуправления. Застройщик просто подавал декларацию, которая представлялась в Россреестр. После этого, как в случае с домом № 37 по улице Кирова, не подозревавшим о подвохе гражданам продавались доли. Остается непонятным, почему администрация Кировского района выявила объект самовольного строительства спустя несколько лет, а не на завершающей стадии возведения. Но теперь, так или иначе, как разъясняет Верховный суд, ответчиками по иску о сносе дома являются текущие собственники, независимо от того, строили они этот дом или нет. По уверениям специалистов Госстройнадзора, дом №37 по улице Кирова возможно спасти от сноса при определенных условиях. Что нужно сейчас предпринять жителям, рассказал начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы Алексей Алейников. Юрист также сделал акцент на том, что нужно знать гражданам, которые только собираются приобрести жилье.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Кировский районный суд Волгограда в лице судьи Спицыной поддержал иск чиновников о сносе дома № 37 по улице Кирова. Шокированные жители написали обращение к президенту России с просьбой помочь сохранить жилье. В доме, введенном в эксплуатацию в 2012 году, проживают 22 человека, в том числе пенсионеры, инвалиды и дети.
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