Политика

Волгоградские единороссы оставили подвешенным вопрос о спикере городской думы

Политика 08.11.2019 12:31
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08.11.2019 12:31


Сергей Горняков в ходе сегодняшней конференции регионального отделения «Единой России» поднял вопрос назначения спикера Волгоградской гордумы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», имя претендента, однако, не прозвучало. Секретарь реготделения партии заявил, что сегодняшняя конференция не закрывается – объявляется перерыв. При следующей встрече единороссов этот кадровый вопрос будет рассмотрен, пообещал он. Как скоро это произойдет, пока неизвестно. Скорее всего, с кандидатурой могут определиться до нового года. Напомним, кресло спикера гордумы пустует с 25 октября. В этот день Андрей Косолапов сложил полномочия председателя думы в связи с назначением на должность вице-губернатора.

Сегодня также стало известно о кадровой ротации в политсовете и президиуме реготделения «ЕР». Новыми заместителями Горнякова утверждены: руководитель фракции «ЕР» в облдуме Михаил Струк, депутат облдумы Владимир Шкарин, и.о. руководителя исполкома регионального политсовета партии Александр Чечуров и вице-губернатор Геннадий Шевцов.  Ранее эти посты занимали ректор ВолГУ Василий Тараканов, депутат Волгоградской гордумы Лариса Тропкина, председатель облдумы Александр Блошкин и экс-руководитель исполкома Мария Киселева. 


Из политсовета исключены 14 человек, среди которых –  Мария Киселева, экс-депутат облдумы Юрий Корбаков, руководитель «Молодой гвардии «Единой России» Василий Селезнев, председатель комитета строительства региона Юрий Чувашин. Вакантные места заняли депутат Волгоградской гордумы Алексей Зверев, депутат облдумы Михаил Струк, новый руководитель исполкома Александр Чечуров и другие.


Делегатами на съезд партии избраны семь представителей местных отделений «Единой России»: Василий Гранкин, Олеся Зарубина, Антон Конин, Виталий Молодцов, Наталья Степаненко, Сергей Чаплиев, Инна Штром.


Сергей Горняков коротко высказался и о собственной персоне. Он напомнил однопартийцам, что его полномочия продлили год назад, поэтому он продолжит совместную работу с коллегами по партии.








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