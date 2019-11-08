Волгоградские единороссы оставили подвешенным вопрос о спикере городской думы

Политика 08.11.2019 12:31
7482 3
08.11.2019 12:31
Сергей Горняков в ходе сегодняшней конференции регионального отделения «Единой России» поднял вопрос назначения спикера Волгоградской гордумы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», имя претендента, однако, не прозвучало. Секретарь реготделения партии заявил, что сегодняшняя конференция не закрывается – объявляется перерыв. При следующей встрече единороссов этот кадровый вопрос будет рассмотрен, пообещал он. Как скоро это произойдет, пока неизвестно. Скорее всего, с кандидатурой могут определиться до нового года. Напомним, кресло спикера гордумы пустует с 25 октября. В этот день Андрей Косолапов сложил полномочия председателя думы в связи с назначением на должность вице-губернатора.
Сегодня также стало известно о кадровой ротации в политсовете и президиуме реготделения «ЕР». Новыми заместителями Горнякова утверждены: руководитель фракции «ЕР» в облдуме Михаил Струк, депутат облдумы Владимир Шкарин, и.о. руководителя исполкома регионального политсовета партии Александр Чечуров и вице-губернатор Геннадий Шевцов. Ранее эти посты занимали ректор ВолГУ Василий Тараканов, депутат Волгоградской гордумы Лариса Тропкина, председатель облдумы Александр Блошкин и экс-руководитель исполкома Мария Киселева.
Из политсовета исключены 14 человек, среди которых – Мария Киселева, экс-депутат облдумы Юрий Корбаков, руководитель «Молодой гвардии «Единой России» Василий Селезнев, председатель комитета строительства региона Юрий Чувашин. Вакантные места заняли депутат Волгоградской гордумы Алексей Зверев, депутат облдумы Михаил Струк, новый руководитель исполкома Александр Чечуров и другие.
Делегатами на съезд партии избраны семь представителей местных отделений «Единой России»: Василий Гранкин, Олеся Зарубина, Антон Конин, Виталий Молодцов, Наталья Степаненко, Сергей Чаплиев, Инна Штром.
Сергей Горняков коротко высказался и о собственной персоне. Он напомнил однопартийцам, что его полномочия продлили год назад, поэтому он продолжит совместную работу с коллегами по партии.
Реклама
Популярное по теме
23.10.2019 10:00
36634 48
25.10.2019 10:11
30741 45
28.10.2019 10:48
26902 33
В стане "Единой России" в Волгограде грядут кадровые перестановки08.11.2019 10:06
В Волгограде «красный день календаря» вдохновил оппозиционеров на пикет07.11.2019 12:54
В Волгоградской области для Среднеахтубинского района нашелся временный глава07.11.2019 10:28
Представитель МИД РФ Мария Захарова выкроит пару часов для прогулки по Волгограду01.11.2019 19:46
В администрации Волгоградской области распределили роли01.11.2019 10:16
В Волгограде не допустили пересмотра итогов выборов30.10.2019 15:24
Волгоградская область на 24-ом месте в России по исполнению нацпроектов30.10.2019 13:59
В Волгоградском облсуде не захотели выслушать свидетелей по делу об отмене выборов30.10.2019 12:38
Волгоградский губернатор разъяснил новому заму тактику работы в сфере строительства29.10.2019 13:29
Управделами администрации Волгоградской области возглавит новую структуру29.10.2019 12:24
Обследовать всех: губернатор Волгоградской области глобально озадачил нового зама по здравоохранению28.10.2019 10:48
Губернатор Волгоградской области отправил нового заместителя на поиски неравнодушных помощников26.10.2019 19:29
Вице-губернатор Владимир Попков продолжит «рулить» культурой Волгоградской области25.10.2019 16:18
От дипломатии в ЖКХ: спикер гордумы Волгограда сложил свои полномочия25.10.2019 10:11
Губернатор Волгоградской области оставил «в строю» своих замов по промышленности и АПК24.10.2019 17:29
Реклама