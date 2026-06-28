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Общество

В Волгограде продолжаются поиски заводчанина после ракетного удара ВСУ

Общество 28.06.2026 14:00
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28.06.2026 14:00


В Волгограде продолжаются поиски работника завода, атакованного накануне ВСУ ракетами. На данный момент пропавший так и не был обнаружен, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники. 

Напомним, сообщения о ракетной опасности поступили на телефоны горожан в 3:25 утра 27 июня. О ликвидации угрозы жителям Волгограда и области объявили в 4:38.

Позже стало известно, что целью запущенных в сторону региона ракет стало предприятие в Краснооктябрьском районе. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы. В результате происшествия один из работников погиб, госпитализировано еще 11 пострадавших. 

Судьба еще одного волгоградца пока неизвестна – его поиски до сих пор ведутся службами. 


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