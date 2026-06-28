В Урюпинске простятся с погибшим на СВО Давидом Шахгельдянцем





В Урюпинске Волгоградской области 29 июня простятся с погибшим участником специальной военной операции Давидом Шахгельдянцем. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Военнослужащий вырос и жил в Урюпинске, окончил среднюю школу Nº7 и Урюпинское медучилище. Работал в Урюпинском паталогоанатомическом отделении.

На СВО мужчина пребывал в должности фельдшера группы медицинской эвакуации. Погиб в Запорожской области, выполнив свой воинский долг до конца. Давиду было 44 лет. У него остались жена, дети, сестра.

Прощание с бойцом состоится в сквере Павших Борцов, после чего его похоронят в хуторе Попов.

Фото: администрация Урюпинска