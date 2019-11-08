В Волгоградской области ветслужба не пыталась остановить АЧС

Экология 08.11.2019 08:55
4179 6
08.11.2019 08:55
Нарушения при выполнении мероприятий по ликвидации очага АЧС выявлены в Камышинском районе. Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Александр Куртуков, в период действия карантина, введенного 2 сентября 2019 года, на территории Лебяженского сельского поселения не проводилось перепахивание проселочных дорог, чтобы предотвратить бесконтрольный проезд автотранспорта и распространение инфекции за пределы эпизоотического очага. Также установлено, что ветеринарный пост не оборудовали шлагбаумом, дезбарьеры были не подготовлены, что могло способствовать распространению заболевания на другие территории.
По результатам проверки прокуратурой внесено представление в адрес ГБУ ВО "Камышинская районная станция по борьбе с болезнями животных". По итогам его рассмотрения приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших нарушениям законодательства, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Руководитель ГБУ ВО "Камышинская районная станция по борьбе с болезнями животных" привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 000 рублей.
Ранее природоохранные прокуроры уже констатировали небрежную работу ветслужбы по ликвидации очага АЧС. Так, в Дубовском районе был установлен факт захоронения трупов больных свиней, что недопустимо при ликвидации вспышки этой опасной инфекции. Туши животных в обязательном порядке должны сжигаться. Также был зафиксирован бесконтрольный проезд автотранспорта, нарушался запрет на перемещение и перегруппировку животных путем перемещения животных на пастбища, что могло привести к возникновению новых очагов. В итоге так и произошло: в Дубовском районе были зафиксированы повторные вспышки АЧС. Аналогичная ситуация сложилась и в Руднянском районе.
Напомним, для человека АЧС не представляет опасности, но приносит огромный экономический ущерб.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2019 11:01
14763 8
29.10.2019 16:30
14879 6
20.10.2019 18:34
5290 0
Власти поселка под Волгоградом не смогли решить мусорную проблему без суда07.11.2019 11:17
В Волжском драмтеатре будут бесплатно разливать «живую» воду05.11.2019 19:05
В Волгоградской области регоператор по обращению с ТКО проводит встречи с юрлицами05.11.2019 14:31
В Волгоградской области прокуроры нашли нарушения на производстве асфальтобетона01.11.2019 13:29
«Управление отходами - Волгоград» приняло участие в экологических акциях31.10.2019 17:36
Под Волгоградом в природном парке появятся рукотворные острова29.10.2019 16:30
«Управление отходами – Волгоград» приняло участие в форуме «Хартия солидарности в сфере ЖКХ»28.10.2019 17:01
В Волгоградской области МУП не следило за качеством питьевой воды в поселке28.10.2019 07:01
Жители Кировского района Волгограда требуют убрать «бомжовские» мусорки26.10.2019 13:56
В рабочем поселке под Волгоградом власти «пошли в атаку» на свалки25.10.2019 15:41
В Светлом Яре благодаря сотрудникам АО «КАУСТИК» появилась аллея самаркандских тополей25.10.2019 15:06
Вода от дождевых паводков идет в Волгоградскую область24.10.2019 15:05
Сбербанк отказывается от бумаги24.10.2019 13:38
В Волгограде с телеком-компании взыскали миллион за уничтожение 168 вязов20.10.2019 18:34
Под Волгоградом сельские чиновники под нажимом прокуроров легализовали ГТС19.10.2019 08:08
Реклама