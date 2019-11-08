В Волгоградской области ветслужба не пыталась остановить АЧС





Нарушения при выполнении мероприятий по ликвидации очага АЧС выявлены в Камышинском районе. Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Александр Куртуков, в период действия карантина, введенного 2 сентября 2019 года, на территории Лебяженского сельского поселения не проводилось перепахивание проселочных дорог, чтобы предотвратить бесконтрольный проезд автотранспорта и распространение инфекции за пределы эпизоотического очага. Также установлено, что ветеринарный пост не оборудовали шлагбаумом, дезбарьеры были не подготовлены, что могло способствовать распространению заболевания на другие территории.

По результатам проверки прокуратурой внесено представление в адрес ГБУ ВО "Камышинская районная станция по борьбе с болезнями животных". По итогам его рассмотрения приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших нарушениям законодательства, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Руководитель ГБУ ВО "Камышинская районная станция по борьбе с болезнями животных" привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Ранее природоохранные прокуроры уже констатировали небрежную работу ветслужбы по ликвидации очага АЧС. Так, в Дубовском районе был установлен факт захоронения трупов больных свиней, что недопустимо при ликвидации вспышки этой опасной инфекции. Туши животных в обязательном порядке должны сжигаться. Также был зафиксирован бесконтрольный проезд автотранспорта, нарушался запрет на перемещение и перегруппировку животных путем перемещения животных на пастбища, что могло привести к возникновению новых очагов. В итоге так и произошло: в Дубовском районе были зафиксированы повторные вспышки АЧС. Аналогичная ситуация сложилась и в Руднянском районе .

Напомним, для человека АЧС не представляет опасности, но приносит огромный экономический ущерб.



