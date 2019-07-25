Экология

В Волгоградской области ветслужбу обвиняют в небрежной работе по ликвидации очага АЧС

Экология 25.07.2019 09:49
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25.07.2019 09:49


Ветеринарной службой Волгоградской области в полной мере не выполнены мероприятия, необходимые при ликвидации очага африканской чумы свиней в Дубовском районе Волгоградской области. К такому выводу, как сообщает ИА "Высота 102", пришли специалисты управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия в ходе проверочных мероприятий, проведенных совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой.
В ходе проведения проверки качества и полноты осуществления госветслужбой Волгоградской области своих полномочий, был выявлен ряд грубейших нарушений ветеринарных правил при ликвидации очага АЧС. Так, был установлен факт захоронения трупов больных свиней. Владелец павших животных личным автотранспортом вывез трупы свиней и захоронил в земляную яму, что является грубым нарушением требований ветеринарно-санитарных правил. И только через 7 дней трупы животных были выкопаны и сожжены. 
В ходе расследования дела удалось выяснить, что место захоронения трупов свиней, с признаками заболевания, владельцу было определено органом местного самоуправления, там же сотрудником госветслужбы области производилось вскрытие и взятие патматериала для направления в ГБУ ВО "Волгоградская областная ветеринарная лаборатория". Однако при установлении госветслужбой карантина с указанием границ очага, место захоронения трупов свиней, расположенное более 9 км от очага, не было учтено. И только после проверки, проведенной Управлением Россельхознадзора и Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой, в постановлении губернатора Волгоградской области, были обозначены новые границы неблагополучного объекта.
Вызывает беспокойство у проверяющих и то, что и до сегодняшнего дня не устранены многие нарушения. Остается свободным вход на территорию очага и выход с его территории, не организована смена одежды и обуви, а также не обеспечена ее дезобработка. Недостаточная глубина перепахивания проселочных дорог, что не препятствует бесконтрольному проезду автотранспорта и способствует распространению инфекции за пределы эпизоотического очага. Нарушается запрет на перемещение и перегруппировку животных путем перемещения животных на пастбище, что может привести к возникновению новых очагов, в том числе и среди дикого кабана. Кроме того, установлены многочисленные нарушения ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Минсельхоза РФ, а также ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Отмечается, что меры, принимаемые ветеринарной службой Волгоградской области, не способствуют улучшению эпизоотической ситуации, создавая тем самым предпосылки для возможного распространения данного особо опасного инфекционного заболевания на территории региона.
Напомним, вспышка африканской чумы свиней была выявлена две недели назад в Дубовском районе Волгоградской области в личном подсобном хозяйстве на ул. Большая. С 12 июля текущего года постановлением главы региона установлен карантин сроком на 10 дней на территории Малоивановского сельского поселения в целях ликвидации и недопущения распространения этого опасного заболевания. Сообщалось, что в первой угрожаемой зоне  будет произведено отчуждение свиней и изъятие продуктов свиноводства для их ликвидации. Причиненный гражданам ущерб будет возмещен.

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