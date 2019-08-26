В двух районах Волгоградской области никак не могут победить АЧС

Общество 26.08.2019 16:39
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26.08.2019 16:39
Новый очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Руднянском районе Волгоградской области, где ранее уже были вспышки данного заболевания. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, на этот раз инфицированные животные обнаружены в селе Ильмень в личном подсобном хозяйстве на улице Молодежная. Карантин введен на территории Ильменского сельского поселения. В первую угрожаемую зону, где будут изъяты и уничтожены все свиньи и продукция свиноводства, попали села Ильмень и Разливка. Примечательно, что в постановлении обладминистрации указано, что исключением для применения таких радикальных мер являются только свиноводческие хозяйства, имеющие компартмент IV, т.е хозяйства высокого уровня защиты. Такие хозяйства могут избежать процедуры изъятия и тотального уничтожения свиней. Личные подсобные хозяйства, которые в большинстве своем и выживают благодаря хрюшкам, избежать массовой зачистки не смогут, ведь вакцины от данной болезни не существует.
Отметим, что в Руднянском районе этим летом вспышки АЧС были выявлены в селах Лопуховка, Матышево, Русская Будневка. Несмотря на введение в данных населенных пунктах карантина, африканская чума свиней продолжает и дальше расползаться по району. Аналогичная ситуация складывается и в Дубовском районе. Здесь также было зафиксировано несколько очагов АЧС - вначале в поселке Петропаловка, а через несколько дней и в самой Дубовке.
Напомним, что для людей АЧС не представляет опасности, но приносит огромный экономический ущерб.
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