Борьба с коррупцией

Глава Нехаевского района Волгоградской области «со скрипом» уволил своего бывшего начальника

Борьба с коррупцией 06.11.2019 10:17
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06.11.2019 10:17


Глава Нехаевского района Волгоградской области Сергей  Кузнецов, наконец, простился со своим бывшим начальником и все-таки расторг трудовой договор с Евгением Легчило, которого больше года продержал на «теплом месте» в должности управделами. Об этом сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Правда, до этого на главу Нехаевского района не действовали ни представления прокуратуры, ни решение районного суда. На днях, напомним, облсуд оставил в силе решение Нехаевского районного суда о незаконности нахождения Евгения Легчило в должности управделами районной администрации. Основанием для предъявления иск послужили  результаты надзорной проверки прокуратуры Нехаевского района, проведенной по  многочисленным обращениям местных жителей и публикациям средств массовой информации, в частности, ИА «Высота 102».
Напомним, Евгений Легчило, занимавший в 2014-2018 годах должность главы администрации Нехаевского района, в 2017 году был признан арбитражным судом области банкротом. Предусмотренная в делах о банкротстве граждан процедура реализации имущества должника Легчило была завершена 13 ноября 2018 года.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»  в течение трех лет с даты завершения процедуры реализации имущества гражданин, признанный банкротом, не вправе занимать должности в органах управления организаций либо иным образом участвовать в управлении организациями.
Несмотря на это, уже 18 марта 2019 года Евгений Легчило был назначен на утвержденную накануне по инициативе своего бывшего заместителя, а в настоящее время - главы района Сергея Кузнецова, руководящую должность управляющего делами районной администрации. Местные жители ранее заявляли о намерении потребовать от Кузнецова и Легчило вернуть в бюджет района немалую сумму, которая была выплачена «пристроенному» чиновнику. 

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