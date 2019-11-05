В Волгограде сотрудник РЖД подрабатывал закладчиком наркотиков

Происшествия 05.11.2019 09:11
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05.11.2019 09:11
Почти 50 граммов «синтетики», предназначенной для дальнейшего сбыта, обнаружил наряд ДПС в остановленном для стандартной проверки автомобиле 22-летнего дежурного парка ОАО «РЖД». Как стало известно ИА «Высота 102», стражи порядка выяснили, что молодой человек подрабатывает закладчиком наркотиков, получая товар через интернет – магазин под названием «Товарищ Мичурин». Примечательно, что данные о своей деятельности и координаты мест закладок «товарищ дежурный» заносил в собственный смартфон. После изучения содержимого гаджета, в одном из дворов Красноармейского района сотрудники наркоконтроля обнаружили подготовленные для потенциальных клиентов свертки со смесями, содержащими мефедрон – очень опасное наркотическое вещество, вызывающее быстрое привыкание с тяжелейшими последствиями.
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