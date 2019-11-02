Происшествия

Под Волгоградом пьяный автоугонщик устроил гонки с полицией

Происшествия 02.11.2019 09:46
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02.11.2019 09:46


За угон автомобиля марки «SKODA RAPID» в Волгоградской области задержан ранее судимый за кражи 26-летний житель поселка Новый Рогачик. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 38-летняя жительница поселка заявила в полицию о пропаже иномарки, которая стояла у дома по месту жительства. В ходе поисковых мероприятий полицейские заметили схожий по приметам автомобиль, следующий по трассе в сторону Калачевского района.
Водитель на законные требования наряда ДПС об остановке не отреагировал, пытался скрыться, создавая угрозу другим участникам движения. В ходе преследования, на въезде в населенный пункт, водитель не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную автомашину, после покинул салон, намереваясь скрыться в жилом массиве. Убегающего мужчину задержали инспекторы ГИБДД. Он был пьян.
В отношении него составлены материалы за управление транспортом в состоянии опьянения, а также невыполнение требования об остановке транспортного средства. Суд, рассмотрев представленные материалы, назначил нарушителю административный арест сроком на 10 суток. Следствие будет ходатайствовать об избрании  автоугонщику меры пресечения в виде заключения под стражу за неправомерное завладение автомобилем. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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