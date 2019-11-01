Политика

Представитель МИД РФ Мария Захарова выкроит пару часов для прогулки по Волгограду

Политика 01.11.2019 19:46
3993 7
01.11.2019 19:46




«Из аэропорта Волгограда сразу на брифинг – город посмотреть не успела, но обязательно это сделаю». Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос волгоградских журналистов об ее впечатлениях о региональном центре, сообщает ИА «Высота 102». Правда, отремонтированные дороги дипломат разглядеть все-таки успела. «Это небо и земля в сравнении с тем, что было. Вернее, ощущается разница между землей и землей», - воодушевленно заметила директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России. 
По завершении международного форума «Диалог на Волге» Захарова, по ее словам, намерена выкроить час или два на прогулку по городу. Главное воспоминание представителя МИДа о городе-герое – конечно же, Мамаев курган. «Меня поразило то, эта масштабная композиция была возведена сразу же после войны, когда город еще истекал кровью. Когда не было ничего, а монумент уже был создан. Но я надеюсь, у меня сегодня еще будут впечатления от города. Я слышала много – теперь хочу посмотреть», - призналась представитель дипведомства.
По словам Захаровой, здорово, что Волгоград становится дипломатической площадкой.  «Это интересно для самого города и для зарубежных гостей, которые приезжают в Россию. Они знают Москву, Санкт-Петербург. Хочется, чтобы они видели и центральные города, которые имеют особое значение для нашего государства.  А мы вас всегда поддержим», - заключила Мария Захарова.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Сельский час: руководители районов Волгоградской области делают головокружительную карьеру
23.10.2019 10:00
36052 48
Администрацию Волгоградской области ожидает структурный «переворот»
04.10.2019 17:32
27711 8
В Волгоградской облдуме предложили вернуть миллионы рублей на "депутатскую щедрость"
02.10.2019 09:58
26246 43
Политика
01.11.2019 10:16
Политика 01.11.2019 10:16
9032 12 Обсудить

0
Далее
Политика
30.10.2019 15:24
Политика 30.10.2019 15:24
26366 51 Обсудить

0
Далее
Политика
30.10.2019 13:59
Политика 30.10.2019 13:59
3245 11 Обсудить

0
Далее
Политика
30.10.2019 12:38
Политика 30.10.2019 12:38
14456 23 Обсудить

0
Далее
Политика
29.10.2019 13:29
Политика 29.10.2019 13:29
6447 17 Обсудить

0
Далее
Политика
29.10.2019 12:24
Политика 29.10.2019 12:24
7609 6 Обсудить

0
Далее
Политика
28.10.2019 10:48
Политика 28.10.2019 10:48
26430 33 Обсудить

0
Далее
Политика
26.10.2019 19:29
Политика 26.10.2019 19:29
8416 63 Обсудить

0
Далее
Политика
25.10.2019 16:18
Политика 25.10.2019 16:18
6819 21 Обсудить

0
Далее
Политика
25.10.2019 10:11
Политика 25.10.2019 10:11
30294 45 Обсудить

0
Далее
Политика
24.10.2019 17:29
Политика 24.10.2019 17:29
6721 24 Обсудить

0
Далее
Политика
23.10.2019 10:00
Политика 23.10.2019 10:00
36052 48 Обсудить

0
Далее
Политика
23.10.2019 09:48
Политика 23.10.2019 09:48
3597 10 Обсудить

0
Далее
Политика
23.10.2019 09:41
Политика 23.10.2019 09:41
2357 4 Обсудить

0
Далее
Политика
18.10.2019 17:39
Политика 18.10.2019 17:39
20350 21 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:25
Гости из Саратова отравились грибами в Волгоградской области, один человек скончалсяСмотреть фотографии
19:46
Представитель МИД РФ Мария Захарова выкроит пару часов для прогулки по ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
Глава Светлоярского района Волгоградской области поручила следить за журналистом? Смотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Арестован волгоградец, отрезавший головы матери и сожительнице (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:48
Дни международного бизнеса в Волгограде проходят при поддержке СбербанкаСмотреть фотографии
14:42
Под Волгоградом водителя "Мерседеса" взяли под стражу за нанесение ударов полицейскомуСмотреть фотографии
14:10
Яблоки от «Садов Придонья» хотят покупать и в АфрикеСмотреть фотографии
13:56
В павильонах семьи экс-депутата Волгоградской гордумы незаконно продавали пиво, цветы и фастфудСмотреть фотографии
13:29
В Волгоградской области прокуроры нашли нарушения на производстве асфальтобетонаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде квартиру больных пенсионерок «отжали» за микрокредитСмотреть фотографии
12:20
«Переобуть» машины настоятельно советует ГАИ автолюбителям Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
В детской поликлинике в Волгограде пьяная мать угрожала ножницами педиатруСмотреть фотографии
11:43
«Теневые» зарплаты и проверки бизнеса: волгоградские налоговики подвели итоги работыСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области средняя зарплата увеличилась на 7 рублейСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде участница пикета мерзла ради противников мусорного полигона в АрхангельскеСмотреть фотографии
11:00
Ехали со свадьбы: в Волгоградской области в ДТП пострадали пятеро детей, погиб мужчина Смотреть фотографии
10:48
В руднике Гремячинского ГОКа построили более 15 км выработокСмотреть фотографии
10:30
Жителям ничейного дома в Волгограде предложили избавиться от коммунальных мук с помощью «МУК»Смотреть фотографии
10:27
Лаборант АО «КАУСТИК» награждена знаком отличия «Почетный наставник»Смотреть фотографии
10:16
В администрации Волгоградской области распределили ролиСмотреть фотографии
08:54
ТМК провела единый день Бережливого производстваСмотреть фотографии
21:27
Экологический скандал в Волгоградской области грозит перерасти в коррупционный Смотреть фотографии
17:44
Компания из Оренбурга поплатилась репутацией за срыв контракта в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:59
Волгоградка идет под суд за убийство пожилой няни 4-летнего сынаСмотреть фотографии
16:40
Коты не ваши: СТС требует с волгоградских предпринимателей компенсацию за своих мультгероевСмотреть фотографии
16:02
В Волгоградской области после пожаров 2010 года до сих пор не могут построить пожарные депоСмотреть фотографии
14:19
В Волгоградской области вскрыли аферу с "левым" молоком для учреждений ФСИНСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Вперед на экспорт: на "Волгоград Арене" иностранцам показали лучшееСмотреть фотографии
13:20
Депутаты Волгоградской облдумы избавили себя от лишнего чтения бюджетаСмотреть фотографии
12:34
Волгоградский политех вышел в полуфинал чемпионата по мира по программированиюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 