Политика 01.11.2019 19:46
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01.11.2019 19:46
«Из аэропорта Волгограда сразу на брифинг – город посмотреть не успела, но обязательно это сделаю». Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос волгоградских журналистов об ее впечатлениях о региональном центре, сообщает ИА «Высота 102». Правда, отремонтированные дороги дипломат разглядеть все-таки успела. «Это небо и земля в сравнении с тем, что было. Вернее, ощущается разница между землей и землей», - воодушевленно заметила директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России.
По завершении международного форума «Диалог на Волге» Захарова, по ее словам, намерена выкроить час или два на прогулку по городу. Главное воспоминание представителя МИДа о городе-герое – конечно же, Мамаев курган. «Меня поразило то, эта масштабная композиция была возведена сразу же после войны, когда город еще истекал кровью. Когда не было ничего, а монумент уже был создан. Но я надеюсь, у меня сегодня еще будут впечатления от города. Я слышала много – теперь хочу посмотреть», - призналась представитель дипведомства.
По словам Захаровой, здорово, что Волгоград становится дипломатической площадкой. «Это интересно для самого города и для зарубежных гостей, которые приезжают в Россию. Они знают Москву, Санкт-Петербург. Хочется, чтобы они видели и центральные города, которые имеют особое значение для нашего государства. А мы вас всегда поддержим», - заключила Мария Захарова.
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