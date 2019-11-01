Происшествия

В детской поликлинике в Волгограде пьяная мать угрожала ножницами педиатру

Происшествия 01.11.2019 11:47
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01.11.2019 11:47


Стражи порядка задержали подозреваемую в краже мобильного телефона и угрозе убийством. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, на прием в детскую поликлинику в Тракторозаводском районе Волгограда накануне пришла с ребенком пьяная женщина. В кабинете педиатра  она  схватила со стола ножницы и стала угрожать врачу. Медик успела выбежать из кабинета вместе с 3-летним ребенком посетительницы, при этом закрыв в кабинете разъяренную женщину. Когда она вместе с коллегами открыла дверь, то увидели, что волгоградка сбежала через окно, похитив сотовый телефон. Стражи порядка задержали подозреваемую в совершении преступления. 33-летняя женщина успела продать мобильный телефон и приобрести алкогольные напитки. Также в ходе досмотра подозреваемой полицейские обнаружили ножницы, которыми она угрожала врачу. Объяснить свое поведение злоумышленница не смогла, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении подозреваемой решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 158 УК РФ – «Кража», ст. 119 УК РФ – «Угроза убийством».

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