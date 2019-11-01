В детской поликлинике в Волгограде пьяная мать угрожала ножницами педиатру

Происшествия 01.11.2019 11:47
3426 2
01.11.2019 11:47
Стражи порядка задержали подозреваемую в краже мобильного телефона и угрозе убийством. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, на прием в детскую поликлинику в Тракторозаводском районе Волгограда накануне пришла с ребенком пьяная женщина. В кабинете педиатра она схватила со стола ножницы и стала угрожать врачу. Медик успела выбежать из кабинета вместе с 3-летним ребенком посетительницы, при этом закрыв в кабинете разъяренную женщину. Когда она вместе с коллегами открыла дверь, то увидели, что волгоградка сбежала через окно, похитив сотовый телефон. Стражи порядка задержали подозреваемую в совершении преступления. 33-летняя женщина успела продать мобильный телефон и приобрести алкогольные напитки. Также в ходе досмотра подозреваемой полицейские обнаружили ножницы, которыми она угрожала врачу. Объяснить свое поведение злоумышленница не смогла, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении подозреваемой решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 158 УК РФ – «Кража», ст. 119 УК РФ – «Угроза убийством».
Реклама
Популярное по теме
10.10.2019 19:15
44455 0
03.10.2019 19:46
42103 4
22.10.2019 07:57
33914 7
Ехали со свадьбы: в Волгоградской области в ДТП пострадали пятеро детей, погиб мужчина01.11.2019 11:00
Происшествия 01.11.2019 11:00
10609 6 Обсудить
В Волгограде ДТП с автобусом повлияло на движение троллейбусов01.11.2019 09:16
Происшествия 01.11.2019 09:16
895 Обсудить
В Волгоградской области вскрыли аферу с "левым" молоком для учреждений ФСИН31.10.2019 14:19
Происшествия 31.10.2019 14:19
18837 17 Обсудить
Житель Волгограда отрезал головы жене и матери31.10.2019 12:11
Происшествия 31.10.2019 12:11
21956 7 Обсудить
В Волгоградской области водитель-трус из Твери насмерть сбил женщину и спрятался31.10.2019 10:01
Происшествия 31.10.2019 10:01
2409 0 Обсудить
Под Волгоградом водитель "Мерседеса" ударил полицейского в лицо и сбежал в Астрахань30.10.2019 16:31
Происшествия 30.10.2019 16:31
14750 12 Обсудить
Разыскиваемого серийного мошенника из Рязанской области поймали в Волгограде30.10.2019 14:57
Происшествия 30.10.2019 14:57
1467 2 Обсудить
Кража колбасы из супермаркета в Волгограде попала на видео30.10.2019 11:14
Происшествия 30.10.2019 11:14
8180 16 Обсудить
В Волгограде разбойники при помощи молотка похитили лобзик30.10.2019 10:48
Происшествия 30.10.2019 10:48
479 0 Обсудить
В Волгограде пьяный мужчина «боднул» головой дверь троллейбуса30.10.2019 09:50
Происшествия 30.10.2019 09:50
1622 6 Обсудить
В Волгоград доставили отравившегося паяльной кислотой малыша29.10.2019 16:50
Происшествия 29.10.2019 16:50
2810 0 Обсудить
Лжеброкеры опустошили кошельки двух волгоградцев на полмиллиона рублей29.10.2019 14:32
Происшествия 29.10.2019 14:32
1515 2 Обсудить
Два человека погибли от отравления газом в Волгоградской области29.10.2019 11:12
Происшествия 29.10.2019 11:12
2629 0 Обсудить
В Волгограде садовод с бензопилой упал с лестницы и перерезал себе шею29.10.2019 11:01
Происшествия 29.10.2019 11:01
4310 5 Обсудить
Двое волгоградцев оборудовали на даче нарколабораторию29.10.2019 08:54
Происшествия 29.10.2019 08:54
1719 5 Обсудить
Реклама