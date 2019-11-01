Экономика

В руднике Гремячинского ГОКа построили более 15 км выработок

Экономика 01.11.2019 10:48 Новости компаний
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01.11.2019 10:48 Новости компаний


Шахтостроители компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» соединили главный западный конвейерно-вентиляционный штрек №2 с выработками разведочных штреков в руднике Гремячинского ГОКА. Как сообщили ИА «Высота 102»  в пресс-службе компании, сбойка успешно сведена в ноль, что говорит о профессиональном мастерстве, слаженности в работе специалистов рудника, маркшейдерской службы ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и подрядной организации «УС-30». 
Напомним, реализацию проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей в Котельниковском района Волгоградской области осуществляет компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» российского предпринимателя Андрея Мельниченко.
Особенность и сложность проекта - в уникальных гидрогеологических условиях разработки Гремячинского месторождения калийных солей. Вскрытие шахтного поля рудника проводилось тремя вертикальными стволами, на пути которых - четыре водоносных горизонта.
Чтобы создать ледопородное ограждение, препятствующее попаданию подземных вод в шахтные стволы, вокруг каждого их них пробурено более сорока замораживающих скважин. 

Проходчики уже  прошли более 15 километров горизонтальных подземных горных выработок, в том числе главных направлений, по которым руда пойдет к стволам для выдачи на поверхность и дальнейшей транспортировки на обогатительную фабрику.
Успешное завершение сбойки, поясняют в компании, имеет большое значение для всего проекта в целом. Сбойка способствует улучшению проветривания горных выработок западного направления, оптимизации транспортной цепочки откатки горной массы и обеспечивает наличие двух выходов, что значительно повышает уровень безопасности рудника.

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