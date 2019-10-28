В Волгограде легковушка врезалась в трамвай





Легковой автомобиль не пропустил трамвай в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, ДТП произошло сегодня в 17:05 на улице Кузнецкой. Известно, что легковой автомобиль не предоставил преимущество движения трамваю маршрута №3. В результате аварии пассажиры общественного транспорта не пострадали. На место ДТП были вызваны сотрудники ГИБДД, которым предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего.

На время оформления ДТП электротранспорт маршрутов №3 и №4 работает в границах "Радомская-Ким" и "Детский центр - Радомская".



