Общество 27.10.2019 09:53
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27.10.2019 09:53
9,3 миллиона рублей планируется потратить из бюджета Волгоградской области на приобретение 11 новых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», извещение о проведении электронного аукциона разместило ГБУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области», которое занимается транспортным обслуживанием депутатов облдумы и чиновников администрации региона. Согласно документам закупки, автомобили должны иметь бензиновый двигатель, механическую коробку передач, передний привод. Цвет кузова - серебро или металлик, тип кузова - седан. Для салона также выдвигается ряд требований – начиная от подогрева сидений и заканчивая наличием аудиосистемы. Все машины должны быть новыми – не ранее 2019 года выпуска.
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